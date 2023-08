Ejecutiva deja PlayStation para unirse a Xbox

Si hay algo en lo que los fanáticos de Xbox son muy vocales en expresar que se han perdido, son los JRPG y otros grandes lanzamientos de desarrolladores o editores japoneses. El continuo idilio de PlayStation con Square Enix ha llevado a que los jugadores de Xbox se queden sin el remaster de Final Fantasy VII y sin Final Fantasy XVI.

Recientemente, el CEO de Xbox, Phil Spencer, apareció en el escenario de Square Enix para anunciar una nueva asociación para llevar más títulos de Square Enix a la consola. Sin embargo, un cambio laboral reciente anunciado en LinkedIn podría ser justo lo que Xbox necesita para desarrollar mejores relaciones con los editores japoneses. Mena Sato Kato, una ejecutiva que pasó 8 años en roles de liderazgo en Sony Interactive Entertainment, anunció a través de LinkedIn que se ha unido a Xbox como Directora de Alianzas con Japón.

Según Mena Sato Kato, su nuevo papel en Xbox será liderar los esfuerzos de colaboración que respaldan a los socios japoneses de Xbox a nivel global. Ella espera que el papel sea un nuevo capítulo y que sea “Desbloquear nuevas experiencias en la industria del juego” (jojojo, ¡qué chistorete!).

En la publicación, Kato expresó que estaba ansiosa por ver a sus colegas en la Tokyo Games Show desde el 21 hasta el 24 de septiembre de este año. Se espera que Xbox asista a lo que ha sido anunciado como “la Tokyo Game Show más grande”, con la Asociación de Proveedores de Entretenimiento Informático (CESA) publicando una declaración reconociendo la alta demanda de los fanáticos por el espectáculo.

Vía: Windows Central

Nota del editor: ¡Oh por Dios! Que esta contratación rinda frutos al fin porque nunca han podido llevar una alianza duradera con los desarrolladores japoneses. Suena a una solución mágica, al final, ¿qué creen que vayan a pensar los japoneses acerca de una persona que deja una compañía japonesa para unirse a una gringa y que encima es mujer? No digo esto para que me funen, Japón sigue siendo una sociedad patriarcal. Pero mantengamos los dedos cruzados, me gustaría ver que Xbox levantara.