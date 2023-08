Ahsoka ha llegado, la culminación de 11 años de Clone Wars y Rebels, y en general ha sido bien recibida después de su estreno de dos episodios. Los críticos parecían disfrutarla más de lo que cualquiera esperaría, lo que definitivamente despertó la curiosidad por compararla en el gran esquema de proyectos de Star Wars de Disney, una era de grandes éxitos y fracasos.

Al rastrear estas puntuaciones, encontramos algunas cosas interesantes aquí además de dónde se ubica Ahsoka, que es el quinto mejor proyecto, al menos en la mitad superior de los listados aquí:

1° Andor – 96% críticos, 86% público

2° El Despertar de la Fuerza – 93% críticos, 85% público

3° Los Últimos Jedi – 91% críticos, 42% público

4° The Mandalorian – 90% críticos, 78% público

5° Ahsoka – 89% críticos, 79% público

6° The Bad Batch – 88% críticos, 84% público

7° Rogue One – 84% críticos, 87% público

8° Obi-Wan Kenobi – 82% críticos, 62% público

9° Han Solo – 69% críticos, 63% público

10° El Libro de Boba Fett – 66% críticos, 54% público

11° El Ascenso de Skywalker – 52% críticos, 86% público.

No sorprende que Andor sea el proyecto con mejor crítica aquí, aunque sí lo hace un poco el hecho de que tenga casi las mismas calificaciones que El Ascenso de Skywalker en la puntuación del público, ya que ambos parecen ser polos opuestos en muchos aspectos.

También hay una brecha increíblemente amplia entre críticos y público para El Ascenso de Skywalker, lo cual no pensé que fuera tan odiado por los críticos ni tan amado por los fanáticos. Los Últimos Jedi presenta una división inversa como uno de los proyectos de Star Wars más odiados por los fanáticos.

Ahsoka y The Mandalorian están casi empatados en este momento, pero es importante recordar que Mando ya tiene tres temporadas. Las temporadas 1 y 2 tuvieron un 93%, pero la temporada 3 bajó a un 85%. No me sorprende que su serie “compañera”, Book of Boba Fett, sea el programa con peor puntuación aquí, ya que fue definitivamente el más aburrido, excepto por los episodios en los que regresó Mando a la pantalla. Veremos cómo le va a Ahsoka a largo plazo, tanto durante el resto de esta temporada como posiblemente en una segunda. Y luego una película, por supuesto. Un largo camino por delante.

Vía: Forbes

Nota del editor: De verdad espero que Ahsoka levante, no me pueden volver a decepcionar, ya les había perdonado lo del Episodio VII y Episodio VIII con la aparición de Luke en Mandalorian. No arruinen las cosas amigos.