Actriz de Harry Potter confiesa estar decepcionada

Si bien hubo muchas cosas que a los fanáticos les encantaron de las películas de Harry Potter, un desafío inherente es que elementos de las novelas tendrían que ser reimaginados o eliminados por completo para crear películas cohesivas, con la estrella Bonnie Wright admitiendo que incluso ella se sintió decepcionada con las partes de Ginny Weasley que se omitieron de las películas.

Después de convertirse en un componente significativo de “Harry Potter y la Cámara Secreta“, Ginny fue representada en su mayoría a través de su creciente conexión romántica con Harry en lugar de ser un personaje convincente por derecho propio. La actriz admitió que las películas tenían tantos ejecutivos supervisando las producciones que no se le dio ninguna oportunidad para desviarse de los guiones y mostrar más de Ginny.

“Definitivamente siento que había ansiedad hacia la interpretación y hacer lo mejor posible mientras mi personaje se desarrollaba, por ejemplo. Como, ‘Oh, Dios mío, ¿haré justicia a este personaje que la gente ama?’ Así que siempre fue difícil hacerlo, especialmente cuando, inevitablemente, muchas de las escenas de cada personaje fueron reducidas del libro a la película. Así que realmente no tenías tanto para mostrar en la película”, compartió Wright en el podcast “Inside of You“, según Screen Rant. “A veces eso fue un poco decepcionante porque había partes del personaje que simplemente no podían mostrarse porque no había escenas para hacerlo. Eso me hizo sentir un poco ansiosa o simplemente frustrada, supongo”.

Continuó, “No había mucho espacio para cambios en esos guiones. Había un millón de ejecutivos revisándolos todos. Creo que lo que quizás tomé, lo cual ya no tomo tan a pecho ahora, es que sentí que tal vez mi ansiedad se debía a, ‘Oh, seré vista como alguien que retrata mal este personaje’, en lugar de darme cuenta después de que realmente no se me dio la oportunidad de hacerlo. Así que no fue realmente mi culpa, exactamente. Y cuando los fanáticos comparten esa decepción y lo hacen de una manera como, ‘Sabemos que no fuiste tú. Solo queríamos más de ti’. Y eso es lo mismo con cada personaje. Si solo las películas pudieran durar cinco horas”.