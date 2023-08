Nuevos juegos revelados en la Gamescom 2023

En días recientes, no sólo fueron noticias que Charles Martinet dejaba de ser la voz de Mario para convertirse en embajador de Nintendo o que Xbox entablaba un acuerdo con Ubisoft+ para llevar los juegos de Activision Blizzard a dicho servicio de suscripción, sino que hubo anuncios interesantes en el marco de la Gamescom.

Durante la noche de gala del evento europeo, se destapó a Little Nightmares 3, que al igual que sus predecesores, luce espectacular. También fueron develados el RPG de acción Granblue Fantasy: Relink y Bulletstorm VR, una adaptación del título lanzado en 2011 que llegará a diversos dispositivos de realidad virtual, incluido PS VR2.

Quantic Dream no quiso perderse la cita y presentó su nueva aventura interactiva denominada Dustborn, mientras que los creadores de Untitled Goose Game hicieron lo propio con Thank Goodness You’re Here, una curiosa producción que se caracteriza por un diseño artístico hecho a mano.

En el mismo sentido, irrumpieron Killing Floor 3, Delta Force que regresará en forma de un shooter gratuito y Microsoft sorprendió con el debut por sorpresa de Age of Empires IV: Anniversary Edition para Xbox Series X|S, además de que Activision aprovechó el citado acontecimiento para dar a conocer un avance de la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 3.

Por si fuera poco, los gamers fuimos testigos de conocer mayores detalles y ver nuevos adelantos de grandes títulos que harán su arribo en los próximos meses como Alan Wake 2, Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty y HoYoverse.

En torno al género de peleas, que pasa por su mejor momento, se confirmaron nuevos personajes para Mortal Kombat 1 entre los que destacan Sindel y General Shao, además de los kameos de Motaro y Shujinko. En paralelo, Tekken fijó su fecha de lanzamiento para enero de 2024.

La noche de gala de la Gamescom dejó patente que el cierre del presente año será espectacular para la industria de los videojuegos y evidenciando que, la primera mitad del siguiente no se quedará atrás. No hay que olvidar que futuros anuncios se darán a conocer el 7 de diciembre, cuando se celebre el tradicional The Game Awards.