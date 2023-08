Bethesda habla de la duración de Starfield

Estamos prácticamente a dos semanas de que sea lanzado uno de los juegos más esperados del año, Starfield, el cual se ha presumido como uno de los más ambiciosos a la fecha por parte de Bethesda, y eso lo vimos en el directo dedicado hace ya poco más de un mes. Eso mismo hace que los fans se pregunten por su duración, la cual no será poca precisamente.

Mediante un stream que se llevó a cabo mediante el evento de Gamescom, Pete Hines, ha mencionado que ya lo está jugando, añadiendo que hasta ese momento de la emisión llevaba 160 de exploración espacial sin aún sacar el final de la historia que se impone. Eso significa, que tiene contenido secundario suficiente como para mantener entretenido al usuario por horas y horas en la consola.

También le comenta al público que pasará mucho tiempo para que realmente el usuario tenga una sensación de que ha logrado completar su viaje en el juego, y es que cada usuario tendrá metas diferentes para dejar finalmente la aventura. Incluso, algunos podrían pasarse horas en querer crear la nave perfecta, gracias que se cuentan con diferentes customizaciones, algo visto en directos de la propia Microsoft.

Esto no deja claro en qué momento veremos rodar los créditos si solo nos dedicamos a la campaña principal, por lo que habrá que esperar a los datos administrados por la página bautizada como How Long to Beat. Así que será interesante ver qué nos puede ofrecer esta gran obra que podría ser la sorpresa del año en Xbox.

Recuerda que Starfield sale a la venta el 6 de septiembre para Xbox Series X/S y PC. Disponible ese mismo día en Game Pass.

Vía: Gaming Intel