Revelan horarios exactos del lanzamiento de Starfield

El desarrollador de Starfield, Bethesda, ha confirmado oficialmente los horarios de lanzamiento global para su próximo RPG de temática espacial. Cabe señalar que hay dos fechas importantes relacionadas con estos horarios: la fecha de acceso temprano a Starfield, que comienza a finales del 31 de agosto / 1 de septiembre, y la fecha de lanzamiento oficial del 5/6 de septiembre (dependiendo de la zona horaria).

Para aquellos interesados en probar Starfield “temprano”, existen tres formas de hacerlo. Los jugadores deben comprar la Edición Premium de Starfield, la Actualización de Edición Premium de Starfield (si juegan a través de Xbox Game Pass o para aquellos que ya tienen la edición estándar) o la Edición Constelación de Starfield. Cada versión permite sumergirse en el juego cinco días antes. Cabe señalar, para evitar confusiones, que los horarios de lanzamiento en la fecha de acceso temprano de Starfield y en la fecha de lanzamiento oficial son exactamente los mismos, por lo que los horarios que se detallan a continuación se aplican a ambas fechas.

Para aquellos ubicados en Estados Unidos, pueden esperar que el juego esté disponible a las 5 PM hora del Pacífico para aquellos en la Costa Oeste y a las 8 PM para los de la Costa Este. Aquellos en la Zona Horaria de la Montaña podrán jugar a las 6 PM, y los ubicados en la Zona Horaria Central podrán jugar a las 7 PM, nuevamente en cualquiera de las fechas correspondientes.

A continuación se muestran más fechas y horarios.

Get ready for #Starfield‘s launch! Make sure you have all the details on:

🗓️ Early access

⌛️ Launch timing

🖥️ PC specs

🚀 …and more!https://t.co/0mPaNyq8Rj pic.twitter.com/sLo4wK6kAZ

— Starfield (@StarfieldGame) August 24, 2023