Llega una actualización para Dragon Ball FighterZ

Si todavía estás jugando a Dragon Ball FighterZ, te interesará saber que este excelente juego acaba de recibir otro parche de balance. Esta actualización está en proceso de implementación en múltiples plataformas, incluida la Nintendo Switch. Esto convierte Dragon Ball FighterZ en su Versión 1.33 y realiza varios cambios en las batallas.

Como parte de esta actualización, las repeticiones de versiones anteriores ya no serán visibles. Puedes consultar las notas completas del parche en un documento de 15 páginas en el sitio web de Bandai Namco. Incluye ajustes para varios personajes en el juego.

Attention all fighters! The latest Dragon Ball FighterZ patch notes are here! Check out the details and get ready for some exciting changes. https://t.co/5hRuTeRDUs💥 #DBFZ

— Bandai Namco Esports (@BNEesports) August 23, 2023