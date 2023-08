Phil Spencer habla sobre si las consolas Xbox bajarán su precio

En estos días ha sonado bastante fuerte el rumor de que Xbox va a lanzar consolas superiores a las ya conocidas, esto con el fin de ofrecer más potencia y fluidez en los diferentes juegos que serán publicados en los próximos años. Sin embargo, todavía es algo que no se confirmado por la empresa, pero las especulaciones de la baja de precios de dispositivos actuales no se han hecho esperar.

Como ya es habitual cuando salen nuevos aparatos, los otros bajan su precio, y esa es una duda de los fans con Microsoft, y eso mismo ha llegado a los oídos del CEO de la división de juegos, Phil Spencer. Quien ha compartido unas palabras, y pueden ser un tanto decepcionantes, pues no se pretende un tipo de rebajas, ya que para empezar no hay en planes lanzar aparatos superiores al mercado.

Aquí su declaración al medio Eurogamer durante Gamescom 2023.

Los precios no están bajando. Lo vemos ahora, y por eso hicimos Xbox Series S (…) Queríamos asegurarnos de tener una consola de menos de $300 USD porque queremos crecer, y creemos que un precio de nivel de entrada será importante para muchas nuevas familias o jugadores que ingresan al mercado.

Para nosotros, pensando hacia dónde va nuestro hardware y en llegar a más clientes, el punto de precio es importante. Pero no podrás empezar con una consola que cueste $500 USD pensando que llegará a $200 USD. Eso no sucederá. Porque los componentes centrales que usas ya no puedes comprarlos como fabricante de hardware porque nadie fabrica ese tipo de RAM u otros componentes.