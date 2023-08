Xbox recibirá a Baldur’s Gate 3

No se ha hablado mucho al respecto, pero por debajo la mesa uno de los juegos que se está convirtiendo en de los mejores calificados es Baldur’s Gate 3, el cual ha salido hace algunas semanas en la plataforma de PC, con la promesa de que en septiembre se lanza en Ps5. Sin embargo, hay algunos problemas con hacer el respectivo port a las plataformas de Microsoft hogareñas.

Según lo ha mencionado su desarrolladora, Larian Studios, están teniendo problemas con llevar el multijugador de pantalla dividida al hermano menor de Xbox Series X, es decir, Xbox Series S. Por lo que han tomado una medida funcional pero que tal vez no guste a algunos, y esa es la de retirar dicho modo de juego en la consola que cuenta con menos potencia, eso con tal de que se expanda a más lugares.

Esto menciona el fundador del estudio:

All improvements will be there, with split-screen coop on Series X. Series S will not feature split-screen coop, but will also include cross-save progression between Steam and Xbox Series.

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 24, 2023