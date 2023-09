Perú desmiente las pruebas de vida extraterrestre de Maussan

En una reciente audiencia pública sobre la legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México, el reconocido investigador Jaime Maussan presentó dos cuerpos que afirmó no pertenecían a la especie humana y que, según él, fueron hallados en las regiones de Palpa y Nazca, Lima. Aseguró que estos restos tenían más de mil años de antigüedad y que su autenticidad estaba respaldada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque esta institución no realizó pruebas que confirmaran su origen extraterrestre.

Ante estas afirmaciones, la Ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, desmintió las pruebas presentadas por Maussan y anunció que existe una denuncia penal por la supuesta extracción ilegal de restos prehispánicos del país.

“Existe una denuncia penal desde el Ministerio de Cultura a algunas personas que tuvieron relación con estos señores, justo voy a pedir la información para ver qué ha pasado,” declaró Urteaga.

Por su parte, Maussan rechaza la clasificación de los cuerpos como momias y afirma:

“No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios.”

Es importante destacar que los organismos de la UNAM que participaron en la investigación se deslindaron de las conclusiones presentadas por Maussan y no respaldaron la afirmación de que los restos sean de origen extraterrestre.

Este controvertido tema sigue generando debate en la comunidad científica y entre los aficionados a la investigación de vida extraterrestre. Se espera que las autoridades continúen investigando para esclarecer la autenticidad y origen de los restos presentados por Maussan.

Vía: Milenio

Nota del autor: Maussan siendo Maussan. No se necesitan estudios para ver que esos no son extraterrestres amigos, pero… la verdad está allá afuera.