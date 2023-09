Bandai Namco responde si habrá secuela de Baten Kaitos

Baten Kaitos I & II HD Remaster llegará a Switch el 14 de septiembre de 2023, brindando a los fanáticos la oportunidad de revivir estos clásicos de GameCube, con décadas de antigüedad, pero ahora con un aspecto renovado y más contenido. Estos son remakes por los que los fans llevan años esperando, y no hay duda de que muchos estarán más que felices de sumergirse una vez más cuando lleguen las actualizaciones para Switch.

Pero, con el anuncio de Baten Kaitos I & II HD Remaster, algunos comenzaron a preguntarse si Bandai Namco tenía interés en revivir la franquicia. ¿Podrían estos remasters ser una pista de un interés detrás de escena en una tercera entrega de la saga? Desafortunadamente, parece que no es el caso.

En una entrevista con Nintendo Everything, el productor Koji Nakajima afirmó que actualmente “no hay planes para una secuela”. El enfoque del equipo en este momento está completamente en Baten Kaitos I & II HD Remaster, así que esperemos que los fans puedan disfrutar al máximo de esos títulos.”

Vía: Nintendo Everything

Nota del editor: Pues fíjense que no les voy a reclamar nada porque hay juegos inmensos este año, y no solo hablo de hitazos: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3 y Starfield pueden consumir lo que queda del año para alguien que no los ha jugado.