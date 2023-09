Review – Pokémon Scarlet: The Teal Mask

El año pasado fue una especie de semi desastre para la franquicia de Pokémon, dado que sus últimos lanzamientos de la línea principal, Scarlet y Violet, resultaron ser una experiencia para nada favorable, esto en cuanto a jugabilidad y sobre todo rendimiento. Sin embargo, y como todos ya sabemos, se vendieron millones de copias en el mundo a pesar de seguir tropezando con la misma piedra. Vale la pena mencionar, que durante esa temporada Gamefreak ha tratado de arreglar las cosas con los bugs que se podrían encontrar en las versiones, pero al final de todo muchos fanáticos ya se habían quedado con el mal sabor de boca. No solo porque la aplicación les haya fallado, sino porque la jugabilidad se sentía hueca debido a lo vacío que esta su mapa de gran extensión. Después de esto, algunos pensaron cuál sería el próximo paso, pues con los juegos antecesores, Sword y Shield, se hizo en su momento un pase de expansión conformado de dos partes que no terminó de convencer a todos. No obstante, parece que les funcionó bastante bien, y eso se resume al mismo destino para los juegos actuales.

Durante un Pokémon Presents se anunció The Hidden Treasure of Area Zero, el cual también se divide en dos: The Teal Mask y The Indigo Disk. Los cuales añaden más historia a la región de Paldea, así como criaturas nunca antes vista de dicha generación, y por supuesto, el regreso de algunos de estos que llegan directo de juegos antes lanzados. La verdad, se hicieron mucho del rogar con una fecha de lanzamiento hasta que finalmente se afirmó la primera mitad para septiembre, y como podrán apreciar, ya está disponible a la venta. Lo que nos lleva a texto que están leyendo, pues Nintendo muy amablemente nos ha proporcionado un código para darles a conocer si este nuevo contenido vale la pena o si tal vez habrá que dejarlo pasar. Lo que vamos a checar en esta ocasión, es la historia que se nos aporta, las nuevas criaturas a nuestra disposición, si el mapa nuevo es algo que vale la pena explorar y si hay un tipo de ajuste a la dificultad. Claro, hablaremos una vez más del tema gráfico, pero de una vez advierto que el avance no ha sido de lo más notable, más en cuestión de cuadros por segundo y texturas tanto de personajes como de paisajes.

¿Será que este DLC puede enmendar todos los errores que presentaron Scarlet y Violet? O tal vez, ¿tomará el mismo camino que para este momento es complicado de olvidar? Bueno, eso lo vamos a averiguar en esta Atomix Review, misma en la que vamos a aclarar todas esas dudas que pueden desencadenar el pasar la tarjeta de crédito para pagar por este contenido que Nintendo y Gamefreak le ofrecen a su público objetivo.

Nos vamos de excursión a Noroteo

La historia de Pokémon Scarlet y Violet: The Teal Mask es simple pero interesante, puesto que después de haber pagado nuestro respectivo acceso, nos llegará una llamada de la academia que hayamos elegido. Misma en la que se nos menciona hemos sido elegidos para viajar a una comarca conocida como Noroteo, la cual está un poco alejada de Paldea.

En este lugar tenemos como meta el llevar a cabo tareas extracurriculares para seguir avanzando con nuestros conocimientos de este mundo de criaturas fantásticas. Que no está de más decir, el requisito para poder viajar es mínimo, solamente hay que iniciar la misión de búsqueda del tesoro en el título principal y eso será suficiente para tomar el vuelo junto a otros compañeros y al personaje Brie.

Una vez que los personajes han llegado al punto de encuentro, podemos apreciar que la región es una especie de isla donde se encuentra un monte en particular que tendrá bastante importancia más adelante. Al inicio conoceremos a dos chicos de la academia arándano, Cass y Corin, de quienes nos volveremos amigos a los pocos minutos de entablar conversación.

Después escuchamos de una leyenda bastante particular, misma que nos narra cómo un ogro habitante del gran monte central ha atormentado por años esas tierras, pero que tres Pokémon bondadosos llegaron a salvar el día. Y claro, como somos elegidos por el Deus Ex Machina, este monstruo se presenta ante nosotros, pero para nuestra sorpresa no nos ha lastimado, y eso llama la curiosidad de nuestros amigos nuevos.

Entonces, la misión dentro de este DLC es averiguar el misterio de dicho ogro y de paso salvar a Noroteo de futuras amenazas que se puedan dar. Al mismo tiempo, iremos generando una rivalidad interesante con Cass, chico que demuestra no ser tan fuerte, pero que con el paso de los minutos veremos sus verdaderos anhelos y objetivos de vida.

A simple vista seguro se nota que la historia no es notable, pero creo que resalta más a comparación de lo visto en los DLC de Sword y Shield, y es que poco a poco descubrimos más sobre la leyenda en cuestión. También está el hecho de nos han colocado una especie de cliffhanger al terminar la aventura que dura entre 3 y 4 horas, por lo que lo fans de la franquicia querrán saber qué sigue después.

Un mapa nuevo que recorrer

El gameplay de este contenido adicional no se diferencia absolutamente nada del juego principal, es decir, nos sueltan en un mapa en el que nos podemos mover de manera libre. Esto con divisiones geográficas bastante notables, hay montañas, praderas, bosque, lagos y hasta una llanura donde encontrar criaturas pintorescas.

Por supuesto, al igual que en Paldea también existen los teracristales, por lo que podremos encontrar personajes que lo tengan integrado o de lleno será posible entrar a las incursiones. Digamos que es el mapa de nuestra aventura principal, solo que más compacto y con cuevas que en ocasiones podrían confundir debido a su forma de laberinto.

Algo que llamará la atención, es que el Pokédex de esta entrega es de 200 personajes diferentes, pero que no todo son realmente nuevos, dado que hay varios de Paldea y regresan algunos de regiones pasados. Igual tenemos exclusivos a Gligar, Glisco y Cramorant para quienes jueguen en Scarlet, en el caso de Violet, los jugadores se podrán hacer con Aipom, Ambipom y Morpeko.

Cierto detalle me ha llamado la atención en cuanto a empecé el juego, puesto que tan solo poner un pie sobre la nueva tierra empecé a notar que los niveles no estaban ajustados al equipo que tenía, mismo que contaba con nivel entre 50-60. Y es que todo entrenador y Pokémon salvaje me aparecía con nivel 10, algo que pareció extraño.

Después me dispuse a ver gameplays de personas que suban su experiencia en Youtube, notando que en sus archivos si había un ajuste respecto al nivel del usuario. En lo que más me fije, es que la gran mayoría utilizaba criaturas de nivel 70, por lo que ese podría ser el caso, o también el hecho de que no he completado la liga para dicho punto; en resumen me ha parecido muy extraño.

Algo malo de hacer a este mapa algo no tan grande , es que durante toda la aventura a recorrer solo va a ser el ir de un lugar a otro, sin nada de por medio como retos adicionales, nada más allá de un mini juego nuevo que ni siquiera es muy entretenido. A esto hay un sorpresivo añadido para tomar las fotos, pues nos regalan un palo selfie y más gestos para el avatar.

Eso sí, no voy a negar que es fácil distraerse al ver Pokémon que no tengas en el Pokédex, por lo que habrá ocasiones en las que el jugador deje de lado por una hora el objetivo principal para ver si se encuentra un Shiny o algo similar. Los retos no son realmente desafiantes, pero al enfrentar a ciertos seres en modo dominante es cuando la cosa se pone buena.

Por cierto, no tomé el tema de los Pokémon que son realmente nuevos en este contenido y se trata de 8, algunos legendarios y transformaciones inéditas como la de Ursaluna Luna Carmesí. Que cabe mencionar, hay que completar el Pokédex de Noroteo para tener acceso a este mismo y atraparlo para la colección.

En cuanto a la parte gráfica y de rendimiento, nada cambia, tenemos texturas que no van a mejorar, modelos de personajes que se mueven muy tiesos y el framerate que se cae al ir en nuestra montura, no importa si hay pocos o muchos elementos en pantalla. Es decir, no hay una mejora sustancial, solo son horas de juego extras para quienes ya exploraron Paldea al 100%.

Entretenido para fans, pero no redime el pasado

En conclusión, podríamos decir que pagar los $35 USD que cuesta este DLC vale la pena, pero solo para quienes disfrutaron Scarlet y Violet y se quedaron con ganas de más capturas e historia. Sin embargo, si en su momento no la pasaste bien con los juegos, dudo que Teal Mask te haga cambiar de opinión, ya que no hay mejoras gráficas y de rendimiento importantes.

Las horas que pasé jugando me la pasé entretenido, pero no hubo algo que me hiciera saltar del asiento y que me diera a entender que Gamefreak ha trabajado para mejorar la calidad de su franquicia estrella. Entonces, puedo entender que haya gente que no quiera gastar más, y se entiende, pues en el caso de México nos están cobrando realmente $40 USD, con todo y que el dólar ya no está tan alto.

También, debemos tomar en cuenta que no solo están cobrando por The Teal Mask, puesto que también viene The Indigo Disk incluido en el paquete. Para este momento, la fecha de salida no está revelada, pero se menciona que llegará en invierno, lo cual perfectamente puede abarcar los primeros dos meses de 2024.

Ya veremos en algunos meses más si la segunda parte puede ayudar en algo o dejar las cosas simples y seguir aportando únicamente a quienes les gustó el juego base. Que de hecho, es muy raro saber de alguien que lo considere como una entrega buena, o al menos eso se percibe a nivel general.

Recuerda que este contenido ya está disponible en la eShop de Nintendo. Necesitas el juego principal para poder jugar.