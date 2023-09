Le piden a Phil Spencer firmar un PlayStation 5

La semana pasada se llevó a cabo una nueva edición de Tokyo Game Show, lugar en el que se presentaron algunos anuncios bastante interesantes, y para sorpresa de algunas personas, Xbox ha estado luciéndose con todo lo que se va a lanzar a Game Pass. Por su parte, también se dio un evento en el que los fans de la compañía han llevado algo peculiar para que el CEO, Phil Spencer, pusiera su firma.

Concretamente se trata de la convivencia de Xbox x IGN en dicho país, donde le han llevado a la cabeza de la división de videojuegos una carcasa de PlayStation 5 para tener su autógrafo, y sorprendentemente accedió a hacerlo. Esto es algo que ha llamado la atención, sobre todo la de la gente que se pelea en redes por saber cuál de las dos compañías es la mejor de la industria.

Aquí la imagen que lo confirma:

At the Xbox x IGN Japan fan meet up one Japanese fan got Phil Spencer and Sarah Bond to sign a PS5 cover. Which I thought was hilarious! Phil Spencer was like “Is it okay to sign this?” Lol pic.twitter.com/HQ4B4fanTV

— Genki✨🔜TGS (@Genki_JPN) September 27, 2023