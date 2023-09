Los anuncios de Xbox en Tokyo Game Show 2023

En la madrugada de hoy para muchos de nosotros se ha llevado a cabo una nueva emisión de Xbox en el Tokyo Game Show, algo que sorpresivamente ya se está convirtiendo en una tendencia en la industria de los videojuegos. Dentro de esta emisión especial se han mostrado algunos juegos que llegarán próximamente a la consola, esto con nuevos avances y más detalles de los desarrolladores.

Aquí lo más importante del evento:

Nuevo avance de Forza MotorSport

Se nos muestra nuevo avance de Forza Motorsport, mismo en el que revelan algunas pistas orientadas a Japón, además de de enseñar las técnicas de manejo a encontrar dentro del videojuego en cuestión. Dando a entender que Asia tendrá su importancia en las carreras.

Fallout 76 Atlantic City

Se muestra una nueva ubicación de Fallout 76 , Atlantic City, que llegará al juego el 5 de diciembre para las plataformas en donde está disponible.

Anuncios de terceros

Dentro de este marco también anunciaron juegos que llegan a consolas Xbox:

– Saga Ace Attorney: Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy llegará a Xbox Game Pass y PC Game Pass el 26 de septiembre. También Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy hará lo suyo en el 2024.

– Altheia: The Wrath of Aferi: Este es un juego elaborado por un equipo independiente que se ha basado en obras de Haya Miyazaki para tener su arte. La jugabilidad es de aventura y solución de acertijos.

– Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes: Este es un sucesor espiritual de la serie Suikoden de Konami que llegará a las consolas Xbox con Xbox Game Pass el 23 de abril de 2024.

– Hotel Barcelona: Esta es colaboración entre las leyendas del diseño de juegos Swery65 y Suda51. Una aventura de 2.5 parecida al estilo de Castlevania y con influencias de terror occidentales. Llegará hasta el 2024 sin fecha confirmada.

– Saga de Like a Dragon. Se confirma que dos juegos, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name y Like a Dragon Ishin llegarán a Game Pass. Uno del 9 de noviembre y el otro más adelante en el año.

– Saga Persona: Reafirman que Persona 5 Tactica y Persona 3 Reload llegarán a consolas Xbox y también a Game Pass en día uno.

– Octopath Traveler II: Square Enix menciona que este juego llegará en algún punto del invierno de este año a consolas Xbox.

Esto ha sido lo más importante de Xbox durante el TGS 2023. Sin embargo, los anuncios con demás compañías siguen este fin de semana.

Vía: Xbox

Nota del editor: La verdad estuvo muy leve en cuanto a anuncios, pero al menos casi todo se va para Game Pass y eso es digno de resaltarse. Ojalá el rumor de que habría algo de Castlevania hubiera sido realidad.