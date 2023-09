Conoce la mejor opción para tu seguridad en el mundo de los videojuegos

En el emocionante mundo de los videojuegos, donde la competencia es feroz y la acción es constante, y en particular en aquellos que utilizan una conexión a internet, la seguridad cibernética es un factor clave para que tu experiencia de juego sea ininterrumpida y que no tengas que preocuparte por nada.

Hay varias acciones que podemos realizar para garantizar nuestra seguridad y la protección de nuestra información personal. De acuerdo con recomendaciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) es importante:

1.- No hacer clic en enlaces enviados por desconocidos ya que muchos sitios usan el correo electrónico o mensajes instantáneos para que los jugadores puedan comunicarse, por lo que en algunos sistemas de chat existe el riesgo de que seamos víctimas de los ciberdelincuentes.

2.- No colorar el nombre o la dirección real del jugador, además, usar un sobrenombre y solo charlar con amigos cercanos.

3.- Contraseñas seguras: en caso de que los datos del videojugador lleguen a estar comprometidos en un sitio, los hackers no podrán acceder a cierta información personal del usuario si sus contraseñas son seguras y complicadas de descifrar.

4.- Identificar qué datos personales serán utilizados si se informa que serán compartidos a terceros y qué uso de les dará.

5.- Uso de antivirus actualizado en cualquier dispositivo.

En este contexto y en una actualidad en la que el robo de identidad está a la orden del día, Norton 360 for Gamers ha emergido como el antivirus definitivo diseñado específicamente para satisfacer las necesidades únicas de los jugadores apasionados.

Norton, una marca líder en seguridad en línea, ha dirigido su experiencia hacia la comunidad de jugadores con su solución Norton 360 for Gamers. Este antivirus no solo brinda la protección básica contra malware y virus, sino que va mucho más allá para abordar los desafíos que los jugadores pueden enfrentar mientras exploran mundos virtuales. Aquí hay algunas razones por las cuales Norton 360 for Gamers se considera el mejor antivirus para los entusiastas del juego:

1.- Modo de juego optimizado: Norton 360 for Gamers comprende la importancia de minimizar las distracciones y la ralentización del sistema mientras juegas. Su “Modo de Juego” optimizado asegura que los recursos de tu sistema se dediquen por completo al juego, evitando interrupciones no deseadas como actualizaciones automáticas o notificaciones emergentes.

2.- Protección contra amenazas en tiempo real: La protección en tiempo real de Norton 360 for Gamers es fundamental para garantizar que tu sistema esté a salvo de amenazas mientras juegas en línea. Detecta y bloquea malware, ransomware y phishing, lo que permite una experiencia de juego segura y libre de preocupaciones.

3.- VPN incluida: Norton 360 for Gamers viene con una VPN (Red Privada Virtual) incorporada, lo que añade un nivel adicional de seguridad y privacidad. Esto es particularmente valioso para los jugadores que desean proteger sus datos y ocultar su dirección IP mientras juegan en línea.

4.- Actualizaciones automáticas y silenciosas: El antivirus se encarga de mantenerse actualizado sin interrumpir tu experiencia de juego. Las actualizaciones automáticas y silenciosas garantizan que estés siempre protegido con las últimas defensas cibernéticas.

5.- Rendimiento mejorado: Norton 360 for Gamers está diseñado para minimizar el impacto en el rendimiento de tu sistema. Aprovecha al máximo los recursos de tu hardware para garantizar un juego suave y fluido.

6.- Protección de información personal: Además de la seguridad en línea, Norton 360 for Gamers también protege tu información personal, incluidos datos de tarjetas de crédito y contraseñas, manteniéndote a salvo de posibles robos de identidad.

Por estas razones, Norton 360 for Gamers se ha ganado la reputación de ser el mejor antivirus para jugadores al abordar los desafíos de seguridad únicos que enfrenta esta comunidad. Desde su modo de juego optimizado hasta su protección en tiempo real y características de privacidad, Norton ha demostrado su compromiso con la seguridad y el rendimiento de los jugadores.

Con Norton 360 for Gamers instalado, los jugadores pueden concentrarse en lo que hacen mejor: disfrutar de sus juegos favoritos sin preocupaciones.