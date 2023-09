Jujutsu Kaisen se hace tendencia en todo el internet

A día de hoy el mundo del anime está más que establecido en el mercado, razón por la que obras como One Piece, Naruto, Dragon Ball y algunos más, ya son una leyenda que ha trascendido las generaciones debido a su tiempo de publicación. Sin embargo, hay nuevas propuestas que los han hecho salir un tanto de los reflectores y dar paso a creadores novatos del manga, y justo uno de ellos es Jujutsu Kaisen.

Esta semana que ha salido un nuevo capítulo en la parte impresa (236), se ha revelado algo que los usuarios no habían visto venir o al menos no de la forma que se dibujó, dado que finalmente la lucha entre Sukuna y Satoru Gojo tuvo una conclusión. Misma en la que el hechicero ha sufrido de una muerte notable, que para algunos no ha sido de la manera más satisfactoria o al menos con cierto grado de honor.

En resumen, el personaje fue partido a la mitad después de mucho tiempo en el que Sukuna estuvo en meditación sobre como alcanzarlo con sus ataques, y es así que después de asesinarle le ha mencionado que ha sido un duelo digno para el recuerdo. A pesar de todo esto, los fans quedaron con opiniones divididas, con amenazas para el creador del manga quien en ningún momento ha contestado algo.

Vale la pena mencionar, que la primera aparición de Gojo fue en el arco de Shibuya, lo cual ha dejado una marca, pues se convirtió en el favorito de muchos, pero que tuvo su respectiva ausencia debido a que lo mantuvieron cautivo por bastante rato. Sin embargo, en la saga actual salió de su prisión para encontrarse con un destino que no ha convencido pero definitivamente dejó huella en internet.

Recuerda que este manga se publica de forma constante y el anime se puede ver en Crunchyroll.

Vía: Animesenpai

Nota del editor: No soy fan de este manga, pero totalmente hizo más ruido que el Gear 5 de Luffy, pues fueron más las publicaciones que me salieron en redes sobre el tema que realmente desconozco.