El negocio de los NFTs habría muerto

Como ya se sabe, hace un par de años se ha puesto de moda el negocio de los NFT, los cuales son archivos digitales únicos que desde un inicio alcanzaron precios muy altos y eso hizo que cada quién se sumara a este mercado, ya sea como vendedor o inversionista que los compró para que subieran de precio. Sin embargo, al poco tiempo se les ha considerado ya como algo que no tiene valor alguno.

Un informe de dappGambl basado en datos proporcionados por NFT Scan y CoinMarketCap indicó que el 95% de los tokens no fungibles ya no tenían ningún tipo de valor. De 73.257 colecciones de NFT, 69.795 de ellas tenían una capitalización de mercado de cero éter. Dando a entender que aproximadamente 23 millones de usuarios poseen estos archivos que compraron sin retribución a futuro.

Acá lo mencionado por los investigadores:

Esta desalentadora realidad debería servir como un freno aleccionador a la euforia que a menudo ha rodeado el espacio NFT. En medio de historias de piezas de arte digital que se venden por millones y de historias de éxito de la noche a la mañana, es fácil pasar por alto el hecho de que el mercado está plagado de dificultades y pérdidas potenciales.

Estos tokens tuvieron su auge y caída entre 2021 y 2022 pero todo eso se ha terminado de la manera más fugaz posible. Actualmente, el 79% de todas las colecciones de NFT siguen sin venderse y el exceso de oferta sobre la demanda ha creado un mercado de compradores que no hace nada para reavivar el mercado, incluso en su momento compañías como Konami lograron vender de la serie Castlevania.

Una de las compañías que se salvó a tiempo fue Square Enix, dado que habían vendido gran parte de su división occidental para invertir en este mercado, decisión de la cual se arrepentirían al poco tiempo de darse a conocer que este negocio no iba a la alza.

Vía: Markets Bussiness Insider

Nota del editor: Era obvio que esos simios NFT iban a ir en picada eventualmente, lo malo es para quienes invirtieron miles de dólares en cada uno y ahora no les sirven para absolutamente nada. Me alegro de que este mercado no progresara.