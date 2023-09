Review – Mortal Kombat 1

Los videojuegos de pelea están teniendo una especie de renacer interesante, dado que en este año nos llegó la sexta entrega de Street Fighter, misma que ha sido bien recibida a pesar de flaquear en su apartado de historia. A eso le podemos sumar que entre más avances de Tekken 8 nos liberan, más son los fanáticos que ansían la llegada del año 2024. Por otro lado, alguien que no se ha querido quedar atrás es NetherRealm Studios con su última gran producción, rumoreándose principalmente que se trataba de la siguiente entrega de Injustice, pero al parecer los fans de DC se quedarán esperando más tiempo. Pues en realidad Mortal Kombat 1 es el proyecto que se suma a la ecuación, y sí, el nombre está bien justificado por sus creadores. Como ya imaginarán, muchos se han preguntado por qué se eligió este nombre para el juego, y la respuesta es tan simple como ser básicamente un reinicio de la saga que ya llevaba en su historial 11 entregas principales con sus respectivos spin off. Eso se debe a ciertos comentarios relacionados a que la historia no podría continuar, y también en la parte jugable se buscaba que se volviera a las raíces de la violenta saga.

Así es como llegamos a este mes de septiembre de 2023, en el que finalmente el juego ha salido al mercado, con respuesta mayormente positiva por la prensa y también fanáticos que se han emocionado con cada tráiler lanzado. Por supuesto, en Atomix nos íbamos a sumar dentro de todas las opiniones que se dan en el bello mundo del internet, y es que los chicos de Warner nos han enviado un código para echarle un ojo a profundidad. Eso significa lógicamente que hemos elaborado una nueva review, en la cual nos fijamos en los puntos clave de este videojuego, mismos que vean desde los gráficos, rendimiento, modos nuevos y claro, lo más importante, la jugabilidad. Todo con el fin de que ustedes se den una idea y así puedan decidir si el producto merece o no la pena como vara desembolsar los típicos $60 USD por ser juego de estreno. Vale la pena mencionar, que esta reseña viene de alguien que no está tan acostumbrado a los títulos de pelea, pero que los disfruta mucho, sobre todo cuando tienen contenido que nutre a la experiencia del usuario. Entonces, la opinión será muy pero muy objetivo, pues un fan de la franquicia no está presente dando vida al texto que están leyendo ahora mismo.

¿Será que este juego es el paso necesario para que la saga retome el camino? ,o tal vez, ¿No era necesario que se tomaran el tiempo de regresar a los principios que la hicieron famosa? Bueno, eso lo vamos a averiguar en esta reseña llena de historias multiversales, rivales poderosos, gran cantidad de violentos Fatalities y por supuesto, diversión que no solo se puede disfrutar de manera local , sino también con gente que comparte este gusto por Mortal Kombat en todas partes del mundo.

El reloj de arena lo ha cambiado todo

La historia de Mortal Kombat 1 se considera como un total reinicio pero a la vez también es continuación del 11, y es que para quienes no le hayan dado seguimiento a la saga, al final de la última entrega el personaje de Liu Kang se ha convertido en guardián del tiempo, y con ello creó una nueva línea de tiempo a su antojo, una era en la que la paz se ha establecido y los dioses se han sacado de la ecuación.

Lo primero que se nos estipula, es que el destino del villano conocido como Shang Tsung se establece como un hechicero que crea pociones, pero realmente se trata de un estafador sin mucha idea de lo que es la magia. Ahí es justo cuando una figura misteriosa y femenina se presenta ante su cara, mencionando que tiene potencial para cambiar su historia.

Después de lo visto, se muestran los nuevos orígenes de Kung Lao y Raiden, los cuales son de simples campesinos con una vida normal y aburrida que de la nada se ve interrumpida al ser puestos aprueba por el clan de Sub-Zero y Scorpion. Y se trata de ni más ni menos que el mismísimo Liu Kang quien los quiere reclutar para convertirse en los campeones de la tierra y así luchar en nombre de todos para tener paz entre los reinos.

Sin embargo, no son los únicos que han sido reclutados por el dios de este universo, pues también está compitiendo Kenshin y el famoso Johnny Cage, llegando a una conclusión que muchos no veían venir. Una vez viajan al mundo exterior, es cuando todo se convierte en un caos, dado que sus habitantes buscan el poder que los asemeje a dioses y por ende, los héroes de esta línea temporal se verán en muchos enfrentamientos.

Así es como se establece la historia del juego, la cual es sencilla de aprender a pesar de que algunos no le hayan dado seguimiento a la franquicia. Eso sí, quienes ya conozcan todo como su palma de la mano definitivamente van a disfrutar de la narrativa, sobre todo por las altas dosis de fan service que aparece rumbo al final.

Lo más llamativo de todo, es que juntando todas las cinemáticas de hace poco más de una película de tres horas de duración, algo que seguramente será de agradecer. Claro, tiene sus detalles que pecan en lo predecible, pero también agregan cuestiones narrativas que harán a la gente el no querer soltar el control por bastantes horas.

En resumen, me ha gustado y he entendido mucho de lo que se pone sobre la mesa, a pesar de que no soy un seguidor de la franquicia. A pesar de ser una continuación, no se dan muchos detalles de lo acontecido en juegos pasados, nada más allá de pequeñas explicaciones. De hecho, en algún punto todo esto se convierte en un Avengers Endgame pero de Mortal Kombat, con tantos personajes apareciendo en las cinemáticas.

El combate es clásico pero también fresco

Lo primero a revisar en cuanto a jugabilidad son los esquemas de controles, mismos que se mantienen de manera similar a más juegos de la franquicia, es decir, tres botones para golpear, uno para defenderse y la clásica combinación para hacer el respectivo agarre del rival. En eso realmente no tenemos muchos cambios y tampoco es algo que se deba tocar, ya que si no esta roto, lo mejor será no echarlo a perder.

Aún así, lo importante es ver que varios de los personajes cuentan con nuevos combos que los jugadores deberán memorizar para salir victoriosos en los distintos modos de juego. Se cuentan con diferentes dificultados, que van desde el muy fácil a otro bastante complejo, y eso hará que los usuarios quieran pulir las habilidades al máximo en su personaje de preferencia.

Entre las novedades que se presentan en el título están los Kameo Fighters, personajes secundarios que serán de respaldo al peleador principal, interviniendo de vez en cuando para dar un golpe inesperado al rival. Tan solo hay que utilizar el botón R1 (en el caso de PlayStation), y el compañero aparecerá para ejecutar algún ataque, dependiendo de que dirección el jugador a presionado en el pad será la variación de dicha agresión.

No está de más decir, que si el jugador logra masterizar su técnica, podrá llevar a cabo combos interesantes que también implican a los Kameos, pero eso tomará algo de tiempo, pues las combinaciones de botones son diversas. Eso significa, que convertirse en todo un experto será tardado, al menos para quienes nunca hayan entrado a la franquicia.

Eso sí, el competir con la máquina puede ser gradual y hasta cierto punto justo, por lo que aprender es divertido y no frustrante. Además, el modo de tutorial deja las cosas claras y comandos paso a paso para no perderse en ningún momento. Lo mejor, es que el usuario siempre puede volver a consultarlos por si hay algo que no les haya quedado tan claro.

Algo que me ha gustado bastante del juego, es el hecho de que en todo momento la movilidad de los personajes se siente ágil, como si fuera algo intuitivo el moverlos por los clásicos escenarios de dos dimensiones. Y eso hará a personas que se hayan saltado alguna entrega no tengan problemas con acostumbrarse a los controles, y eso habla bastante del cuidado al detalle por parte de los desarrolladores.

Por su parte, se ha quitado una característica que algunos usuarios consideraron molesta con el juego anterior, pues había variaciones del mismo personaje con diferentes poderes. Parece que se han dado cuenta de esto, y ahora se cuenta con una sola versión, lo cual hará que los usuarios se puedan centrar en un solo set de movimientos por perfeccionar.

En general, se puede decir que Mortal Kombat 1 conserva lo que ha hecho grande a la franquicia por más de 30 años, esto con tal de que los fanáticos más aguerridos no se sientan fuera de casa. Aunque, también tiene sus elementos nuevos para que los usuarios se mantengan ocupados y que así los torneos a nivel mundial se vayan a convertir en reuniones que se queden para la posteridad, sobre todo en competencias como el mítico EVO.

Modos de juego para no terminar

Después de ver los principios de la jugabilidad, tenemos los modos de juego que son de lo más variados, el primero de ellos es el de historia, en el cual pasamos por diferentes cinemáticas para posteriormente tener combates que nos llevarán a una resolución, un elemento a tomar en cuenta es que aquí no se pueden hacer Fatalities por obvias razones.

Eso sí, está el detalle de que no se pueden elegir personajes dentro de este modo, por lo que el usuario debe utilizar prácticamente a todos en algún momento que se requiera de forma narrativa. También hay pequeñas secciones con quicktime eventos dentro de las secuencias, son pocas pero te hacen entrar en inmersión con lo visto en la pantalla.

Después tenemos el modo de juego clásico de torres, en el que vamos derrotando adversarios al puro estilo arcade de toda la vida, el detalle aquí es que podemos elegir el número de pisos por el que queremos pasar. Entonces, quienes quieran desbloquear las historias finales de cada luchador no van a tener mucho problema en la misión.

Para casi terminar está el modo de invasiones, una especie de tablero de Mario Party, mismo en el que vamos pasando por misiones al estilo RPG y que nos permitirá conseguir monedas para comprar skins de personaje. También, existe la posibilidad de ir desbloqueando los Kameo Fighters, eso incluye también para las peleas locales en el juego.

Algo que se debe mencionar rápidamente, es que este modo liberará nuevos mundos por explorar mediante temporadas, por lo que habrá que pasar el tablero lo más pronto posible para conseguir todos los extras que haya desperdigados por ahí. Se hubiera agradecido que no se necesitara conexión a internet para entrar aquí, pero supongo que los desarrolladores tienen sus razones para ir cambiado de manera periódica.

Obviamente, algo que no puede faltar en el título es el modo local, en el que el jugador puede enfrentarse a sus amigos, o simplemente para practicar poniendo a una computadora como el rival a vencer. Asimismo, es posible llevar las habilidades al mundo exterior con el juego en línea, ya sea en partidas amistosas o más complicadas añadiendo el tema de los torneos.

De igual manera, hay un menú en el que se pueden consultar los extras, entre ellos la galería de arte, videos, música y poco más. Para poder obtener todo esto, hay que usar las monedas que vamos consiguiendo por el camino, y afortunadamente no se trata de micro transacciones, eso solo va para ciertos artículos especiales de temporada que obviamente tardarán en regresar.

Hay modos de juego para todos los gustos y colores, por lo que el fanático acérrimo no sabrá realmente por donde pasar.

Gráficos de ensueño y música de leyenda

Algo con lo que ha resaltado esta saga en sus últimas entregas es en el tema gráfico, y por supuesto, Mortal Kombat 1 no es la excepción a la regla, demostrando el por qué se está lanzando solo en las consolas de nueva generación. Y eso es gracias a los modelados de personajes con detalles increíbles cada uno que van a dejar sorprendidos a los fanáticos.

Eso va también para los escenarios que se pueden ver en el fondo de las peleas, ya que cuentan con detalles sutiles y que tendría cualquier lugar de la vida real como un templo de kung fu, una mansión estilo de Estados Unidos y hasta la guarida de los villanos del lugar. Lo mejor, es que hay muchos por seleccionar en los menús de combate.

Obviamente las animaciones violentas no podían faltar dentro del juego, y así es, los Fatalities y demás técnicas son de lo más llamativas, pues parece que van un paso más allá del visto en juegos anteriores. Aquí es cuando más se comprende que por eso no se lanzó el juego en consolas anteriores, la prueba nos lleva a Nintendo Switch, donde realmente no se ve muy bien.

El rendimiento también es importante a considerar, con 60 fps estables en todo momento para los combates, algo que hace de la experiencia algo fabuloso en cuanto a la respuesta del control y personaje. Todo viene acompañado de resolución en 4K, la cual evidentemente va re-escalada, sino se tendrían que sacrificar los cuadros por segundo.

Pasando a la parte de música, esta tiene temas que ya conocíamos de entregas anteriores pero con toques mejorados en algunas secciones para ir acorde a lo que nos encontramos jugando en este momento. Cada canción tiene una razón der ser, desde los escenarios épicos hasta otros más tranquilas pero que no pierden el tono con las peleas.

A eso le sumamos los efectos de sonido conocidos de la franquicia, los cuales podemos escuchar en cada golpe y expresiones de los personajes. La parte general de sonido, rendimiento y gráficos es algo de lo que no nos podemos quejar realmente, nada más allá de pequeños detalles en las expresiones faciales que casi no se notan.

Reinicio digno de los dioses

En conclusión, Mortal Kombat 1 cumple con ser una entrega que tanto los fans como los no tan fans de esta franquicia pueden disfrutar, eso se debe a que la línea temporal se ha reiniciado para llegar a todos los públicos. Sin embargo, eso no significa que la parte clásica se haya quedado de lado, sobre todo las altas dosis de violencia quedan intactas.

Cuenta con varios modos de juegos que le van a dar al usuario contenido para rato, eso va desde la historia, invasiones y la parte arcade en la que se van subiendo escalones al ritmo del jugador. También, la caracterización de personajes no pasa desapercibida, con muchos skins intercambiables que se pueden poner en el avatar.

Este tipo de productos nos demuestran que NetherRealm Studios nunca quieren dejar a los fans decepcionados, y eso posiblemente lo van a lograr con esta entrega que regresa para bien en temas de ciertas reglas en el combate y también narrativa. Lo mejor, es que aún faltan luchadores por llegar a la contienda en forma de DLC.

Si estabas esperando con entusiasmo la nueva entrega de la franquicia, de antemano te decimos que vas a disfrutarla, sobre todo si eres seguidor de los juegos de pelea. También, si quieres entrar a este interesante género, creo que es una puerta de entrada que te hará sentir bienvenido a los combates más brutales.

Mortal Kombat 1 ya está disponible para PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.