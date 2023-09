Llaman estafa a la versión de Mortal Kombat 1 para Switch

Mortal Kombat 1 se lanzó como early access la semana pasada en Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Desde entonces, varios usuarios han subido grabaciones y capturas de pantalla mostrando la versión de Switch del juego, y los resultados no son buenos.

De hecho, la versión disponible en la consola híbrida de Nintendo ha recibido críticas generalizadas, y muchos se preguntan cómo el desarrollador puede pedir el mismo precio en Switch que en otras plataformas.

Los fans han acudido a plataformas como X (antes Twitter) y TikTok para cuestionar la decisión de NetherRealm de comercializar Mortal Kombat 1 como un lanzamiento para Switch de $70 dólares. Se ha calificado de “robo” y “falta de respeto” hacia los usuarios. Otros han notado fallos en sus versiones de Switch del juego.

Both of these are $70?!?!?$?

Awwww hell no.

If I was playing Mortal Kombat 1 on Switch I’d ask for a refund in a heartbeat. pic.twitter.com/4nfIzjeXEm

— OleManLogan (@OleManLogan) September 17, 2023