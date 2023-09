Todos los Fatalities disponibles en Mortal Kombat 1

Esta semana se pone a la venta finalmente Mortal Kombat 1, juego que poco a poco ha emocionado a los usuarios con cada avance distribuido en eventos de videojuegos y también su futuro asegurado con futuros personajes de DLC. Y ahora que las capacidades de las consolas es más ambicioso, la gente se ha preguntado cómo van a lucir las técnicas icónicas de la saga, es decir, los Fatalities.

Mediante videos compilatorios por parte de usuarios con acceso anticipado se puede ver que esta técnicas violentas tienen más contenido gore que nunca, especialmente con los movimientos de personajes como Liu Kang, Raiden y hasta Melina. Todo acompañado de muertes que en el papel lucen de lo más irreales pero que gustarán a la gente por su atención al detalle por parte de NetherRealm Studios.

Aquí unos videos:

Obviamente, en el video no son todos los Fatalities que veremos en el juego, puesto que vienen más personajes en el camino como Homelander, uno de los protagonistas de la serie conocida como The Boys de Prime Video. Por su parte Omni-Man de Invincible también está invitado a la batalla, aunque aún no hay fechas confirmadas, por lo que los usuarios deberán esperar meses después del lanzamiento.

En otras noticias, han salido reportes acerca del rendimiento del juego en Nintendo, lo cual se ve reflejado en un video que demuestra bajos los FPS y también la rebaja de texturas, detalles y animaciones en los personajes. Si quieres ver más sobre este controversial tema, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Recuerda que Mortal Kombat 1 sale a la venta el 19 de septiembre para PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Gonintendo

Nota del editor: La verdad estas animaciones son cada vez más sádicas, y seguramente los fans se sentirán en casa cuando pongan su disco en la consola y se pongan a ejecutar los diferentes trucos que el juego esconde.