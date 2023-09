Correos filtrados revelan el poder de la Switch 2

A principios de septiembre, un informe afirmó que Nintendo presentó demostraciones técnicas de la Switch 2 a desarrolladores a puerta cerrada durante la Gamescom 2023 de agosto. Hoy, nuevos correos electrónicos obtenidos por The Verge revelan que Activision-Blizzard fue uno de los desarrolladores externos invitados a estas demostraciones del sucesor de la Switch.

Los correos electrónicos internos de finales de 2022 muestran a varios ejecutivos de Activision-Blizzard, incluido el CEO Bobby Kotick, discutiendo especificaciones para un nuevo sistema no identificado referido como “Switch NG“. Aunque gran parte de la información estaba censurada, los correos indican que el nivel de rendimiento de la nueva consola estaría a la par con las consolas Xbox One y PlayStation 4.

No está claro si esto se refiere a los modelos base de Xbox One y PS4 o a las variantes mejoradas PS4 Pro y Xbox One X. Sin embargo, dado el historial de producciones de Activision Blizzard para esas consolas, la compañía sintió que podía crear algo “atractivo” para la nueva consola, siempre y cuando obtuviera acceso temprano a kits de desarrollo y hardware de prototipado.

En el documento filtrado, Nintendo escribió:

“Dado el mayor alineamiento con las plataformas de la Generación 8 en términos de rendimiento y nuestras ofertas previas en PS4 / Xbox One, es razonable asumir que podríamos crear algo atractivo para la NG Switch también. Sería útil asegurar acceso temprano a prototipos de hardware de desarrollo y comprobarlo temprano y correctamente.”

La reunión se produce en medio del compromiso de Microsoft de mantener los juegos de Call of Duty en las consolas de Nintendo durante la próxima década, si se concreta su adquisición de Activision-Blizzard. Durante los procedimientos del juicio antimonopolio de la FTC a principios de este año, Kotick también reconoció haber perdido oportunidades para llevar la franquicia a la Switch.

Sin embargo, Phil Spencer, jefe de juegos de Xbox, insinuó que Call of Duty podría no lucir increíble en la Nintendo Switch. Se dice que la Switch 2 también contará con 12GB de RAM, tres veces más que la Switch original, que se tuvo que conformar con 4GB de RAM. Además, es más que la Xbox Series S, que tiene 10GB de RAM.

Los detalles sobre el sucesor de la Switch siguen siendo escasos, pero se especula que se lanzará a finales de 2024. Sin embargo, es posible que haya una presentación previa antes de eso, similar a la Switch original, que se mostró por primera vez en 2016 y se lanzó en 2017.

Vía: Neowin

Nota del editor: Esto es mucho más razonable que las ideas voladas de traer una consola portátil capaz de desplegar el poder de desempeño de un PS5 sin utilizar la nube. Pero, ya veremos con qué sale Nintendo, recordemos que la compañía tampoco es como que se caracteriza por centrar sus esfuerzos en la potencia de hardware.