La semana pasada, escuchamos rumores de que la próxima consola de Nintendo, que todavía los medios seguimos llamando ‘Switch 2‘ a falta de nombre oficial o nombre clave. La cual fue demostrada a desarrolladores selectos en la Gamescom 2023. Los informes de Eurogamer y VGC sugirieron que la consola presentaba una versión mejorada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, aunque los detalles eran escasos en cuanto a qué incluían estas mejoras. Bueno, el molino de rumores ha continuado funcionando y ahora se están compartiendo más detalles.

Los últimos rumores provienen de un reciente podcast de Nate the Hate en el que el presentador afirma que fuentes le indican que la demo técnica de la Gamescom mostraba BOTW funcionando a 4K y 60fps, con énfasis en que “los tiempos de carga habían sido eliminados”. Nuevamente, esto no sugiere que el juego de lanzamiento de la Switch será relanzado con el nuevo hardware, sino que se usó para mostrar las mejoras técnicas del sucesor.

También hay afirmaciones de que la demostración estaba utilizando DLSS 3.5, la tecnología de mejora de inteligencia artificial en tiempo real de Nvidia, aunque podría “no estar utilizando el conjunto completo de funciones” de la versión 3.5, como la generación de cuadros. Esto es algo que se ha sugerido para un sucesor de la Switch durante algunos años, aunque ver la versión más potente 3.5 mencionada es sin duda una perspectiva interesante.

Más adelante en la conversación, el presentador mencionó que se hablaba de una fecha de marzo de 2024 en muchas de las conversaciones que tenía, aunque no podía decir si era una fecha de revelación o de lanzamiento. Los rumores a principios de este año indicaban que la Switch 2 apuntaría a un lanzamiento a finales de 2024, recuerden.

Esto es muy emocionante, sin duda, aunque se debe enfatizar que, al igual que el informe original, todo esto se basa en fuentes y rumores y Nintendo no ha confirmado nada por el momento. Además, si creemos en estas especificaciones, es importante tener en cuenta que lo que supuestamente se mostró en la Gamescom fue una demo técnica y es posible que no tenga necesariamente las mismas características que la consola final.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Llámenme loco, yo creo que esta cosa la corrieron en RetroArch :V