Se ofrecen nuevos detalles de Nintendo Switch 2

En estas últimas semanas se ha desatado la locura en cuanto a rumores de las consolas nuevas, concretamente del futuro que viene para Nintendo, pues se ha mencionado que la prensa más prestigiada ya ha podido ver el Switch 2 de primera mano en Gamescom 2023. Sin embargo, no son todos los datos, pues también hay cuestiones de construcción de hardware.

La información se ha dado a conocer por parte de Digital Foundry, especificando que al final los datos se que dieron a conocer de NVIDIA y una tarjeta gráfica mucho más potente no serían necesariamente el objetivo de la empresa. Aún así los rumores de integrar una SoC Nvidia T239 serían correctos para implementación en la consola que se mantendría híbrida.

Se habló también de la demostración de Zelda: Breath of The Wild corriendo a 60 cuadros y 4K, por lo que se pasaría finalmente a esa resolución en todos los juegos por venir de la empresa. De igual manera, la prueba técnica con The Matrix sería real y eso significa, que la implementación de Unreal Engine será posible, siendo capaz de correr juegos que lleven el engine correspondiente.

Incluso NVIDIA quiere que muchos de los juegos puedan tener la capacidad de implementar el trazado de rayos, igual llegaría con el DLSS, tecnología que ya es de lo más normal en las tarjetas gráficas de la empresa. El tema de la retrocompatibilidad es algo de lo que aún no se ha hablado, por lo que al final es una moneda al aire hasta que la consola finalmente sea revelada.

Habrá que esperar a Nintendo diga algo al respecto, ya sea un directo o un tráiler como pasó con el primer Switch.

Nota del editor: Poco a poco la información de la nueva consola va surgiendo y eso me emociona bastante. Me gusta Switch, pero estaría increíble pasar a lo que sigue y seguir siendo tendencia en los portátiles.