Juegos buenos en el Game Boy Advance sobran, pero siempre que uno habla de las aventuras de Link, hay que hacer punto y aparte. La preciosa portátil de Nintendo recibió a The Legend of Zelda: The Minish Cap, entrega de la épica serie que si bien, no suele aparecer en los tops de las mejores, siempre tendrá un lugar especial para muchos.