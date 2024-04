Sabemos perfectamente que una de las tareas más complicadas que uno puede tener como amante de los juegos independientes, es decidir qué vale la pena y qué no, por lo que cualquier recomendación es bienvenida. Precisamente eso es lo que te presentamos en esta ocasión. Go Mecha Ball es adicción pura y la verdad es que no entendemos cómo es que teniendo una propuesta tan buena y siendo exclusivo en consolas de Xbox, no se le hizo más ruido.