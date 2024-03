Red Dead Redemption se pone gratis en PS5 y Xbox Series X/S

Rockstar Games siempre va a tener sus lanzamientos clásicos en la industria de los videojuegos, pero uno que no se debe dejar pasar es el de Red Dead Redemption, el cual nos hizo entrar dentro de un mundo abierto ambientado dentro del viejo oeste con personajes entrañables y una historia sin precedentes. Incluso hay una nueva versión de este juego que ha llegado hace algunos meses atrás, pero algo que nadie se esperaba, es que se ha puesto totalmente gratis para un grupo de usuarios seleccionados.

Tal vez para muchos haya pasado desapercibido, pero existe un servicio llamado GTA+, con el cual los jugadores gozan de beneficios por pagar su cuota mensual, ya sea en las consolas o también la computadora, y justo uno de esos beneficios es poder jugar a este título de la era de Xbox 360 y PS3 totalmente gratis. Vale la pena mencionar, que también se incluye el DLC de Undead Nightmare para quienes terminen la aventura principal y se hayan quedado con ganas de más.

