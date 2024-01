Presentan disputa de logos entre Rockstar Games y Remedy

Normalmente, las compañías desarrolladoras de videojuegos son bastante cordiales entre ellas, sobre todo cuando se presentan situaciones fuertes como lo pasado con Insomniac Games y su filtración, algo que fue apoyado por colegas de la industria, mencionando que sienten lo sucedido con la situación. Pero hay otras ocasiones en las que pueden tener ligeros conflictos, y esto pasa cuando ciertas ideas se pueden hacer por supuestos plagios o coincidencias respecto a la parte creativa.

Originalmente, los conocidos de Remedy Entertainment solicitaron registrar su nuevo logotipo de empresa, una letra R estilizada, ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido en mayo de 2013. Esto para que después se publicara en junio de ese mismo año y Take-Two, los dueños de Rockstar Games, presentó una oposición en septiembre, debido al parecido que tiene con la desarrolladora que se dedica a traer los títulos de la franquicia Grand Theft Auto.

Entre los motivos que tiene en contra la compañía, existe un riesgo de confusión por parte del público, es decir, que la gente los asocie el uno con el otro, a pesar de que el color de las letra R es totalmente opuesto, además del fondo naranja que es inconfundible hasta ahora con Rockstar Games. Y no es la primera que hacen algo similar, pues en 2021 sacaron una disputa cuando se lanzó el juego de It Takes Two, esto por el nombre bastante similar al de esta compañía matriz.

Por ahora no hay una fecha para la finalización de esta disputa, pero es posible que no se tarde mucho tiempo en llegar a la conclusión que en esta ocasión no tiene realmente razón de ser. Algo que si puede ser incómodo con el conflicto, es el hecho de que Remedy está trabajando en remakes de la franquicia Max Payne directamente con personas de Rockstar Games, y eso podría hacer que pueda haber ciertas renuncias a los contratos o que tal vez no pase nada realmente.

Nota del editor: La verdad solo una persona ciega tendría la capacidad de confundir los logos de empresas de videojuegos, pero parece que Take-Two solo quiere discutir por discutir. Ojalá el juez les niegue la apelación y ya dejen de molestar a Remedy, suficiente tienen con el desarrollo del siguiente Control.