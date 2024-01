Spinoff de The Walking Dead sería el más caro de la saga

A pesar de que ya ha terminado la historia principal de The Walking Dead, la franquicia continúa con el spinoff llamado The Ones Who Live, mismo que está siendo muy esperado por los fans debido a que habrá personajes totalmente diferentes bajo los ojos de Rick Grimes , pero pasando sus vidas dentro del mismo universo. Y algo que llama la atención dentro de todo esto, es que la producción del show habría costado más de lo que la imaginación puede dar, ya que las tecnologías son más caras con el pasar del tiempo.

Con lo comentado anteriormente se podrá pensar que los equipos son de última generación y se trata de algo bastante costoso, pero realmente no, la razón por la cual han gastado tanto en filmar los seis episodios que serán en total, es justamente por la locación en que se llevaron a cabo las grabaciones. Esta fue justo en Nueva Jersey, sitio donde el estado les ha cobrado mucho dinero por cada episodio que se ha filmado, superando así muchas temporadas de la franquicia estelar.

Se reporta un gasto de 82 millones de dólares, teniendo de promedios de 13,7 millones por cada uno de los filmados, y así logró superar a los 72 millones que se hicieron con Dead City, otro spinoff de The Walking Dead que si bien fue querido, tampoco es que haya alcanzado la mejor audiencia de la saga. Por otro lado, es posible que no todo se deba tal cual al permiso de filmación en la locación, ya que se debe pagar a actores cada vez más solicitados, así como la publicidad del show, la cual sería la inversión más cara.

Esta es la sinopsis:

The Walking Dead: The Ones Who Live es una miniserie spin-off de The Walking Dead centrada en Rick Grimes y Michonne. La trama se centra en las vivencias de ambos personajes desde su salida de la serie original, pero se desconoce en qué escenario se va a desarrollar la acción.

Recuerda que The Walking Dead: The Ones Who Live se estrena el 25 de febrero en los canales de la cadena de ACM. En cuanto al streaming, es posible que se emitan en servicios como Star Plus.

Vía: NJEDA

Nota del editor: Aunque es una serie bastante popular, no sé si quiera tomarme el tiempo de verla en algún momento. Como est bastante extenso el universo por cubrir, ya me dio algo de pereza tomarlo desde cero. Ya será luego, por ahora hay bastantes ocupaciones.