Primer avance de The Walking Dead: The Ones Who Live

Aunque muchos piensen lo contrario, la franquicia de The Walking Dead no ha muerto a pesar de que la serie de televisión principal ya tuvo la conclusión hace algún tiempo atrás. Y es que para que la llama siga encendida decidieron crear The Ones Who Live, la cual le da el protagonismo a más personajes dentro de este mundo post apocalíptico en donde sobrevivir a los zombies es la mayor prioridad.

Para celebrar que ya casi se estrena la primera temporada del show, se ha lanzado el primer avance en el que vemos escenas como el combate a hordas de enemigos y persecuciones que ya son muy características de la franquicia en cuestión. A eso se agrega que la afección entre dos de ellos nos da el pináculo para una posible historia de amor. Claro, no se dejan atrás los efectos especiales que cada vez lucen mejor.

Acá lo puedes ver:

Esta es la sinopsis de la serie:

The Walking Dead: The Ones Who Live presenta una historia de amor épica de dos personajes transformados por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos… y, en última instancia, una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse y descubrir quiénes eran en un lugar y una situación como nunca antes habían conocido? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Sin el otro, ¿están vivos o descubrirán que ellos también son los Walking Dead? The Walking Dead: The Ones Who Live cuenta con la producción ejecutiva del showrunner Scott M. Gimple, Lincoln, Gurira, Denise Huth y Brian Bockrath.

Recuerda que esta serie se estrena el 25 de febrero en la cadena de TV llamada AMC. Las plataformas de streaming aún no se confirman, pero es posible que sea Star Plus.

Vía: Youtube

Nota del editor: Es muy importante saber que quienes recién se sumen a la franquicia no se van a topar con pared, dado que pueden ver la serie sin ningún tipo de problema. Eso sí, valdría la pena quizá tener un ligero contexto de lo que está pasando en este mundo lleno cadáveres caminantes.