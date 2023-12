Durante los últimos años, Bloober Team, estudio independiente, ha ganado el reconocimiento internacional por juegos como The Medium y Blair Witch, al grado de que compañías como Konami están trabajando junto a ellos. Ahora, el día de hoy se ha revelado una nueva colaboración, en esta ocasión con los dueños de The Walking Dead.

Pese a que Bloober Team sigue trabajando en el remake de Silent Hill 2, hace unas horas se anunció R, nombre clave de un nuevo juego en colaboración con Skybound, compañía dueña de The Walking Dead, Invencible y otras propiedades bastante populares. Pese a que por el momento no hay muchos detalles, se ha confirmado que este título estará disponible en algún punto de 2025.

De igual forma, se ha confirmado que R será otro juego de horror. Lamentablemente, por el momento no hay información adicional sobre este proyecto. No sabemos cuál será la propiedad en la que Bloober Team está trabajando, aunque considerando la información que tenemos hasta el momento, es probable que se trate de The Walking Dead, pero no se descarta ver otra serie en las manos del estudio europeo.

Considerando que R llegará en el 2025, muchos fans se han preguntado qué está sucediendo con el remake de Silent Hill 2. El mes pasado, el estudio compartió un comunicado en donde señalaron que el desarrollo de este esperado título va progresando de forma positiva y al ritmo deseado. Junto a esto, esta misma semana surgió una filtración por parte de Amazon que señala que estamos a solo unas semanas del lanzamiento de esta entrega, algo que bien podría ser un error.

Bloober Team es un estudio independiente de Polonia fundado en el 2008. Aunque sus primeros proyectos no llamaron la atención del público en general. Sin embargo, en 2016 llegaron al estrellato gracias a Layers of Fear. Desde entonces, este equipo se ha enfocado en ofrecer experiencias de horror que combina elementos clásicos del género, con algunas de las tendencias contemporáneas. Esta es una de las razones por las cuales este grupo fue elegido para el remake de Silent Hill 2.

Te recordamos que el juego conocido simplemente como R en estos momentos, estará disponible en algún punto de 2025. En temas relacionados, esta sería la fecha de lanzamiento de Silent Hill 2 Remake. De igual forma, el tráiler de OD tiene una referencia a Silent Hill.

Nota del Editor:

Bloober Team es un estudio competente en su trabajo. Ninguno de sus trabajos ha sido el éxito que muchos desean, pero tampoco son malos juegos, todo lo contrario. Será interesante ver cómo este equipo logra un balance entre dos producciones al mismo tiempo, especialmente cuando una de estas es uno de los remakes más esperados del momento.

Vía: VGC