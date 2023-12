El hacker de GTA VI finalmente recibe sentencia

El tribunal escuchó que Kurtaj había sido violento mientras estaba bajo custodia y había docenas de informes de lesiones o daños a la propiedad que se sumaron al veredicto que ya se le había impuesto. Los médicos consideraron que Kurtaj no era apto para ser juzgado debido a su autismo agudo, por lo que se pidió al jurado que determinara si cometió o no los presuntos actos, no si lo hizo con intenciones criminales.

Algo que llama la atención es que Kurtaj logró violar los candados de Rockstar, usando un Amazon Firestick, el televisor de su hotel y un teléfono móvil. Robando muchos clips del siguiente videojuego estrella de la compañía, y soltándolos en las redes para que jamás dejen internet. Y si bien, Rockstar no ha tenido muchas pérdidas por lo que pasó, al final las acciones del chico se acumularon por lo que él y sus compañeros le hicieron a las demás empresas de corte multimillonario.

Todo esto nos lleva, a que por ahora permanecerá en el hospital especializado hasta que las cosas vayan menor. Claramente no se le permitirá tener acceso a dispositivos que puedan usar internet.

Vía: BBC

Nota del editor: Definitivamente sus crímenes han sido serios, pero podría ser que también su enfermedad tenga mucho que ver en el proceso. No está bien que lo dejen libre, pero tampoco que lo traten de forma excesivamente mal, y es necesario que también encierren a los restantes miembros del equipo de hackers.