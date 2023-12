GTA V y más juegos llegan a PS Plus

Como sucede a la mitad de cada mes, PlayStation ha revelado los juegos que llegarán al servicio de PS Plus en la categoría de Premium y Extra a partir del próximo 19 de diciembre. En esta ocasión encontramos una selección bastante interesante para todos aquellos que se perdieron de algunos de los títulos más memorables de los últimos años.

En esta ocasión, todos aquellos con una suscripción a PlayStation Plus en la categoría de Extra y Premium podrán disfrutar de Grand Theft Auto V, una gran forma de prepararse para la siguiente entrega en la serie. De igual forma, a esta lista se unen títulos como Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin y Salt and Sacrifice, experiencias que valen mucho la pena. Esta es la lista completa de títulos de PS4 y PS5 que llegan a este servicio:

-Grand Theft Auto V

-Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

-Moto GP23

-Metal: Hellsinger

-Salt and Sacrifice

-Moonscars

-Mega Man 11

-Gigabash

-Grime

-Tinykin

-Prodeus

-Shadowrun Returns/Dragonfall/Hong Kong

Sin embargo, y como ya se ha vuelto una costumbre, la selección clásica deja mucho que desear, ya que siguen sin aparecer algunos de los títulos que definieron a la época del PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 y PSP, como lo son los originales God of War, por ejemplo. En esta ocasión, aquellos con una suscripción a PS Plus en la categoría de Premium, podrán disfrutar de:

-Mega Man Legacy Collection 1+2

-Thrillville + Off the Rails

-Buzz Lightyear of Star Command

De esta selección, la Mega Man Legacy Collection 1+2 es lo más llamativo. Estas son dos colecciones que nos dan acceso a los primeros 10 juegos de la serie clásica de Mega Man. Extrañamente, la mayoría de estos títulos llegaron originalmente al NES y SNES, y solo a partir de Mega Man 8 vimos a esta serie una consola de Sony. De igual forma, estos paquetes están disponibles para el PlayStation 4, por lo que es algo extraño que formen parte de la selección clásica.

Te recordamos que todos estos juegos estarán disponibles para los usuarios de PlayStation Plus con suscripciones a las categorías de Extra y Premium a partir del próximo 19 de diciembre de 2023. En temas relacionados, ya puedes conocer tu resumen anual de PlayStation. De igual forma, el modelo original del PS5 será descontinuado.

Nota del Editor:

Esta es una selección decente. Títulos como GTA V, Stranger of Paradise y Salt and Sacrifice son elecciones bastante interesantes que valen la pena, pero el resto de la selección deja mucho a desear, especialmente las opciones clásicas, las cuales, una vez más, no son tan icónicas.

Vía: PlayStation Blog