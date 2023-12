Resumen 2023 de PlayStation llega para los usuarios

El 2023 finalmente se termina, y con ello, las compañías de videojuegos y de otros servicios como de música, están dando a conocer a sus usuarios qué tipo de contenido es el que más consumen, ya sea cierto título en concreto o si hasta varios que hayan probado a lo largo del año. PlayStation ha tomado esta idea desde hace un par de años atrás, y la edición que nos compete ya se encuentra presente para quien quiera acceder a estos datos recopilados por Sony.

Como menciona la compañía, a partir del 12 de diciembre y hasta el 12 de enero de 2024, los usuarios tendrán la oportunidad de conseguir el resumen de lo que han jugado a lo largo de 2023, eso va con títulos que se han lanzado justo este mismo año o igual con experiencias que hayan dejado guardando y decidieran probar después. Aunque es posible, que entre los más jugados esté Baldur’s Gate 3, pues una vez llegó a PS5 la fama aumento más en comparación a la PC.

Aquí un ejemplo de lo que te puedes encontrar:

Vale la pena mencionar, que las imágenes generadas se pueden descargar para luego compartir con los amigos en las redes sociales, así pueden hacer comparaciones de lo que han jugado y que géneros son afines para hablar de los mismos y ponerse de acuerdo para llevar a cabo partidas en línea. De igual manera, se dirán cuántas horas el usuario ha estado en su consola, ya sea probando títulos y también usando aplicaciones de video como lo pueden ser los servicios de streaming.

Si quieres ir directamente a consultar tu año 2023 en PlayStation, puedes hacerlo aquí para evitar la espera del correo que manda Sony.

Vía: Blog PlayStation

Nota del editor: La verdad no sé que haya jugado más en PlayStation, pues según yo, no he pasado muchas horas a excepción de ver aplicaciones como Youtube o hasta Twitch. Espero que el próximo año haga mejor uso de la consola, pues no hay nada que me haga permanecer frente a la TV por más de 3 horas seguidas.