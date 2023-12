Más que la temporada navideña, parece que nos encontramos en la temporada de las filtraciones. Durante los últimos días, múltiples compañías han sufrido algún tipo de brecha de seguridad que ha revelado información antes de tiempo. Ya le pasó a Rocksteady y a Insomniac Games, y ahora parece que Konami ha sufrido el mismo destino, puesto que ya sabemos la fecha de lanzamiento exacta del remake de Silent Hill 2.

Recientemente, Amazon Estados Unidos y Reino Unido actualizaron las pre-ventas del remake de Silent Hill 2, en donde ahora se menciona que este título estará disponible en PlayStation 5 el próximo 29 de febrero de 2024. Por su parte, ni Konami ni Bloober Team, el equipo a cargo de este título, han emitido un comunicado confirmando o desmintiendo esta información.

Pese a que muchos podrían estar felices de que este título ya tiene fecha de lanzamiento, este bien podría no ser el caso. No solo el próximo 29 de febrero también es el día de lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth, uno de los juegos más esperados del 2024, sino que por el momento no sabemos mucho sobre el remake de Silent Hill 2.

Desde su revelación en octubre de 2022, no se ha dado a concoer algún nuevo vistazo a este título, y lo más cercano que hemos tenido han sido un par de declaraciones por parte de Bloober Team sobre la presión de trabajar en un proyecto de esta escala. Junto a esto, múltiples usuarios en redes han señalado que esta es solo una fecha provisional, y no la final.

Si bien no es una novedad que Amazon revele la fecha de lanzamiento de un juego, este caso se siente más como un error. Estamos a dos meses de que, supuestamente, llegue el remake de Silent Hill 2 al mercado, y por el momento no hay información oficial por parte de Konami o Bloober Team sobre el tipo de proyecto en el horizonte. Pese a que no se descarta la posibilidad de que esto suceda en un futuro, las posibilidades no son tan altas como a muchos fans seguramente les gustaría.

De acuerdo con Amazon, el remake de Silent Hill 2 llegará al PlayStation 5 el próximo 29 de febrero de 2024. En temas relacionados, el tráiler de revelación de OD esconde una referencia a Silent Hill. De igual forma, Bloober Team habla sobre la producción de este título.

Nota del Editor:

Silent Hill 2 es uno de los juegos de horror más importantes de la industria. De esta forma, Bloober Team tiene una tarea titánica en sus manos. Si bien no dudo que el estudio europeo sea capaz de entregarnos un buen trabajo, este título merece más que solo una actualización visual, y necesita estar a la par, o mejor, que el remake de Resident Evil 4, algo que suena muy complicado.

Vía: Reddit