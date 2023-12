Review – Pokémon Scarlet: The Indigo Disk

La franquicia de Pokémon no ha pasado por su mejor momento, al menos en estos dos últimos años, y eso se debe a que Game Freak no ha sabido dar en el clavo en cuanto a pasar experiencias de portátil a consolas de casa. Eso lo hemos podido ver desde que salieron las versiones de Sword y Shield hasta las que se encuentran en circulación, Scarlet y Violet. A pesar de que las cosas vayan en declive (calidad de juegos, no finanzas), los desarrolladores siguen haciendo su intento por capturar la atención de los jugadores, y esto mediante una expansión que se divide en dos partes. La primer de ellas salió hace un par de meses, dejando cierta insatisfacción por la falta de contenido más interesante, y eso ha dejado con la duda de si la cosa seguiría igual con la segunda. Sin embargo, con cada avance mostrado iban captando las miradas, dado que el mapa mostrado ha dejado claro que la aventura iba a ser superior, a eso se suma la llegada de nuevos Pokémon, ya sea de pasadas generaciones o la propia Paldea. Dejando así un hype que al menos hizo que la gente volviera a entrenarse en el juego para esperar esta actualización de gran escala.

Así llegamos al texto del día de hoy, dado que como ya habrán visto en nuestra página, en su momento le hicimos el análisis a la primera parte, razón por la cual no iba a faltar hacer lo suyo con la segunda. Y sí, vamos a ir desde lo más simple hasta lo complicado, por lo que veremos si la historia, nuevas implementaciones y detalles de este mundo nuevo realmente valen la pena. Eso sí, esto va más dirigido a quienes se están planteando si deberían pagar por el contenido extra o si mejor esperan a un descuento en la tienda de Nintendo, pues para quienes hicieron el gasto en su momento no tienen alternativa más que desquitar lo desembolsado. Pero quienes aún no hacen el check de la tarjeta aún tienen la oportunidad de pensar poco más el asunto. ¿Será que The Indigo Disk habrá llegado para reivindicar los errores del pasado? O tal vez, ¿será contenido que solamente se haya lanzado para cumplir sin nada de agregar cariño en el camino? Bueno, eso lo vamos a checar en la nueva Atomix Review que hemos preparado para ustedes, misma que estaría cerrando el año en cuanto a estrenos de nuestra parte.

Toma tu pokéball y entremos por última vez a la región de paldea para descubrir los secretos que quedan en el área cero.

La academia arándano es el nuevo destino

Primero que nada, hay que establecer que para activar The Indigo Disk primero se debe completar The Teal Mask, eso se debe a que continúa la historia que empezó en ese contenido. Pues como muchos recordarán, el final nos dejó con un gancho en el que vemos a uno de los personajes que fue nuestro amigo dando cierto paso hacia el camino de la rivalidad.

En cuanto hayamos completado la primera parte y descargado la segunda, nos llegará una llamada sorpresa del director de nuestra academia, misma que nos dice que nos están buscando. Así al llegar al vestíbulo escolar conoceremos al director de la academia arándano, quien nos invita a visitar su espacio, y claro que aceptar irse de intercambio no es algo que podamos rechazar.

Llegando al sitio nos presentan con todos los personajes del lugar, y algo que llama la atención, es que la academia tiene consigo un domo en la parte inferior, mismo que se divide en distintos biomas con los Pokémon correspondientes. Aunque en la parte central, hay un sitio donde se reúnen los mejores estudiantes para establecer clubs a los que vale la pena unirse.

Al final nos hemos reencontrado con nuestros viejos amigos que conocimos en la montaña de Noroteo, pero algo llama mucho la atención, y eso es justamente que uno de ellos ha cambiado su forma de ser a algo totalmente diferente. Por lo que deberemos pasar por la Liga Arándano para averiguar lo que le pasa y así regresar todo a la normalidad.

A diferencia del DLC anterior, esta historia es mucho más interesante, pues no solo hay Pokémon legendarios de por medio, sino también cuestiones personales de quienes nos rodean que fácilmente se pueden dar en la vida real. Además, se ve un crecimiento en quienes ya habíamos conocido, y eso hace que valga la pena pasar por los puntos clave.

Vale la pena comentar, que tampoco es algo tan profundo en comparación a otros juegos de estilo RPG, pero para ser un título de Pokémon es llamativo ver estas narrativas que se salen de lo convencional, es decir, sobre los temas que siempre se repiten, el amor y la amistad. Entonces, la expansión ya lleva un punto positivo al menos en lo que nos están contando en esta nueva escuela con diseño vertical.

Mapa nuevo significa mucho por explorar

Como ya establecimos, en Pokémon Scarlet: The Indigo Disk tenemos nuevo mapa para ir a pie o sobre los lomos de Koraidon (en este caso). Mismo que será más sencillo de viajar si tenemos todas las habilidades de la montura. Eso incluye claramente el salto largo, planear, nadar y la más importante, escalar las paredes del lugar.

El domo de la academia arándano se divide en cuatro biomas, lugar en el que al igual que el mapa principal de Paldea, podemos movernos a donde queramos siempre cuando no salgamos de los límites del lugar. Y claro, aparecerán muchos Pokémon por capturar, algunos que probablemente ya teníamos y otros de generaciones pasadas que aún no se sumaban al Pokédex.

En total serán 200 ejemplares a capturar dentro de la nueva sección del juego, incluyendo ocho criaturas inéditas de Paldea que ayudarán a seguir creciendo la experiencia en concreto. También los iniciales clásicos regresan para deleite de los fans, pero antes habrá que cumplir ciertos requisitos para poder hacer que salgan a las praderas.

El nuevo elemento que tenemos en el DLC es la inclusión de los PA, los cuales son puntos que nos permitirán desbloquear objetos nuevos y hasta expandir las posibilidades de captura en el mapa. Para poder obtenerlos tan solo basta con cumplir objetos que nos ponen en un tablero si tocamos el pad direccional a la derecha.

Esto va desde tomar simples fotos a un Pokémon volador, vencer a cierta cantidad de entrenadores que están en las planicies, dar caminatas largas, pelear contra rivales de teracristal y mucho más. La manera de canjearlos es sencillo, basta con ir a la sala del denominado “Club Pokémon”, donde podemos encargar desde poses nuevas, platillos o hasta aparición de más monstruos, pero ojo, estos últimos costarán muchos de ellos por obvias razones.

Otra manera de usar los puntos es el usarlos para afrontar los retos de la Elite Four de esta academia, porque sí, aquí tendremos cuatro grandes retos a vencer que incluyen un puzzle o desafió antes de entrar en batallas. Estos son obligatorios de superar, pues son parte de la historia que nos están contando en esta ocasión.

Los desafíos que nos ponen no son para nada complejos, pues van desde reunir ingredientes para preparar comida super picante o hasta volar sobre aros al estilo de Superman 64 pero mucho más divertido y controlado. No son imposibles de superar, pero se agradece estos añadidos para llegar más frescos a lo que de verdad importa, las peleas.

Desafío que ahora va más allá de lo simple

Pasando a la parte de las batallas, creo que por fin Game Freak ha atendido a los más fans de la franquicia con el asunto, pues al menos en este contenido el reto es más grande, incluso que el juego base. Con peleas en las que la computadora piensa con mucho más inteligencia sabiendo que Pokémon usar en el momento correcto y también cuando retirarlos.

Eso es algo de lo que la gente se estaba quejando bastante en estas entregas, pues básicamente era paseo en el parque derrotar a quien se te ponga enfrenta, eso incluye líderes del gimnasio, miembros del equipo Star, Pokémon dominantes y hasta el Elite Four de Paldea. Por lo que ahora es obligatorio contar con un equipo de lo más equilibrado.

Resalta en el caso de The Indigo Disk, que ahora todos los combates son dobles, abriendo la posibilidad de que tu equipo sea derribado con más facilidad, ya que se pueden poner monstruos de diferentes tipos en la arena. A eso se agrega que son de tipo doble, y estarán respaldados por lo menos con cuatro ataques distintos a ejecutar al rival.

Lo que más llama la atención, es que si bien hay miembros de la Elite Four concentrados en un tipo de Pokémon, habrá integrantes de sus filas con movimientos que no van tal cual con sus características. Haciendo que antes debas replantearte si lanzar a tu criatura principal al ruedo, o si antes quieres probar con otros como una especie de chivos expiatorios.

También, está la posibilidad de jugar este contenido en cuanto hayamos superado la primera parte, incluso si nos has completado el camino principal de Paldea convirtiéndote en campeón. Pero la verdad, recomendamos hacer la campaña, pues llegar con nivel inferior al 60 es sentencia de muerte, pues aquí en la academia arándano muchos rivales van del 70 hasta 80.

En general, es un reto que vale la pena afrontar con un equipo de buen nivel, además, una vez nos liberen el domo será cómodo ir subiendo niveles debido a los entrenadores que andan deambulando por el lugar, así como por las propias capturas que iremos haciendo por el camino, y eso se resume a horas de farmeo que realmente no son insufribles, incluso son hasta relajantes.

La duración de este DLC podría decirse que es decente, ya que los usuarios que solo se van por la parte de historia llegarán a la conclusión después de unas seis horas de haber empezado el viaje. Pero para quienes quieren completa el Pokédex, llevará más tiempo debido a que se deben juntar muchos puntos de la academia para llegar a ese objetivo puntual.

Rendimiento que no va a mejorar a este punto

Algo que no ha gustado desde la entrega base de estas versiones es el rendimiento y gráficos, ya que los escenarios lucen como una especie de beta para algo que está desarrollo y necesitan agregarse texturas y más detalles. Eso se sigue manteniendo para estos DLC’s, y era obvio que la mejora no iba a implementarse, pues requeriría hacer el juego desde cero.

Entonces si pensabas que esta parte iba a mejorar, de una de vez te vamos diciendo que no va a pasar, ya que habrá texturas que dejan a deber, modelos de personajes no muy expresivos más que los principales, y animaciones de ataques que se resumen a cosas muy simples, pues por ejemplo, al usar surf ya no vemos las olas gigantes como en otros juegos.

Eso sí, algo que siempre agrada son los modelos de Pokémon, los cuales se ven bien a pesar de que no tengan las mejores animaciones del mundo, en especial me gustaron las de criaturas que regresan como los iniciales de regiones antiguas. Aunque no voy a negar que estaría mejor el regreso al cel shading y que los modelos con volumen se vayan al olvido.

En cuanto a la música, no hay mucho que decir, se reciclan algunos temas del juego que ya conocemos pero también se insertan nuevas piezas para dar emoción a las batallas con legendarios y los miembros del Elite Four. Pokémon no suele fallar en las melodías, y al menos aquí puedo decir que no existen quejas de mi parte en el apartado que estoy haciendo énfasis.

Vale más la pena que la primera parte

En conclusión, Pokémon Scarlet: The Indigo Disk es una experiencia mucho más enriquecedora que The Teal Mask, pues las horas de juego se expanden bastante con ese amplio mapa por explorar. A eso se agregan más criaturas por conseguir, algunas familiares y otras conocidas que darán una pizca instantánea de nostalgia a los jugadores más grandes.

El reto podría considerarse como más interesante, pues en esta ocasión los rivales son mucho más fuertes en cuanto a niveles e inteligencia artificial que los hace pensar más allá de solo lanzar ataques. Entonces, para muchos será placentero pasar por el Elite Four de la academia arándano, y claro, checar la historia de fondo en torno a los estudiantes.

Si eres fanático de Pokémon es probable que disfrutes exprimir más las versiones de Scarlet y Violet con este DLC, eso mientras esperamos la siguiente entrega grande que podría ser alguna especie de remaster. Y sí, algo que se debe tener en mente, es el hecho de que las cosas no van a mejorar gráficamente o en rendimiento para este contenido nuevo que ya está disponible en la eShop.

Recuerda que todo esto debe comprarse como un solo paquete, pues ambas partes están unidas en cuestiones argumentales.