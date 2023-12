Fanáticos se despiden del DCEU con Aquaman 2

Esta semana ha llegado finalmente el estreno de Aquaman y el Reino Perdido, última película que tiene en su línea de tiempo al DCEU que conocimos cuando todo dio inicio con Superman el Hombre de Acero y se expandió hasta grandes sucesos cinematográficos como La Liga de la Justicia. Sin embargo, todo eso ha terminado con esta cinta acuática, pues los nuevos CEO´s de la empresa, James Gunn y Peter Safran, han decidido dar un nuevo inicio que dará el primer paso con Superman: Legacy.

A pesar de que se cometieron muchos errores en el camino que incluyen a The Flash, Shazam 2, Wonder Woman 2, entre otras producciones, hay fanáticos que le tomaron cariño a ciertas películas y sobre todo, a los actores que dieron todo de si para que lo reflejado en pantalla tuviera la mejor calidad posible. Y con eso en mente, en las redes sociales han expresado su camino recorrido con estas películas que no se perdieron cuando estuvieron disponibles en la cartelera.

Aquí algunos de los comentarios en redes:

The DCEU has officially ended. pic.twitter.com/TzO2TyGeEV

2017 – "Geoff Johns will fix the DCEU, we eating good"

2018 – "Walter Hamada will fix the DCEU, we eating

good"

2021 – "The Rock will save the DCEU, we eating good"

.

.

.

2023 – "It's Snyder's fault the DCEU ended this way" pic.twitter.com/uQNhIkG3W0

— STEM (@steusmotus) December 20, 2023