Cuando Pixar anunció que tenían pensado trabajar en secuelas, en lugar de películas completamente nuevas, algunas personas se mostraron escépticas ante este movimiento, especialmente después de ver el fracaso de cintas como The Incredibles 2 y Finding Dory. La primera producción en esta iniciativa fue Inside Out 2, la cual llegó a las salas de cine a mediados del pasado mes de junio, y ya se ha convertido en la película animada más exitosa de la historia.

De acuerdo con Disney, Inside Out 2 ha recaudado más de $1.462 mil millones de dólares en taquilla, superando los $1.454 mil millones de dólares de Frozen. Esto posiciona al trabajo de Pixar como la cinta animada más exitosa en la historia, la décima tercera película más exitosa en la historia en general, y la novena producción más rentable de Disney.

Inside Out 2 ya era considerada la película más exitosa del año, superando a producciones como Dune Part II. Si bien Deadpool & Wolverine puede obtener este puesto en unas semanas, queda claro el impacto que ha tenido Pixar en la industria cinematográfica, y seguramente es un logro que les dará la confianza necesaria para trabajar en secuelas como Toy Story 5, y otros proyectos similares.

Con este logro financiero, es muy probable que Inside Out 2 sea considerada para un Óscar en la próxima ceremonia de la Academia, galardón que quizás también ganará. En temas relacionados, Intensamente 2 rompe récord de Pixar. De igual forma, esta es la hermosa palomera de esta cinta.

Nota del Autor:

Es impresionante el trabajo de Pixar. Inside Out 2 es una gran película, pero no creo que sea el mejor trabajo animado del año. Si bien aún no se estrena en nuestra región, Look Back podría ser una digna competidora este año. Aunque no conseguirá este dinero, la recepción crítica probablemente sea mejor.

Vía: Comicbook