Insomniac Games por fin responde a su filtración

A finales de la semana pasada, Insomniac Games sufrió un ataque por parte de hackers, quienes hace unos días filtraron más de 1.6 terabytes de información relacionada con el futuro del estudio. Ahora, después de que el daño ya fue hecho, el equipo ha compartido un mensaje en donde por fin hablan sobre este incidente.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Insomniac Games compartió un mensaje en donde expresan su tristeza, enojo y estrés por la filtración de información personal, así como todo lo que hemos visto sobre Marvel’s Wolverine y otros proyectos del estudio. Esto fue lo que comentaron:

Somos conscientes de que los datos robados incluyen información personal de nuestros empleados, ex empleados y contratistas independientes. También incluye detalles iniciales del desarrollo de Marvel’s Wolverine para PlayStation 5. Seguimos trabajando rápidamente para determinar qué datos se vieron afectados.

An update regarding Insomniac and Marvel's #WolverinePS5. pic.twitter.com/CMkCCoZwwj

— Insomniac Games (@insomniacgames) December 22, 2023