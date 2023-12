I’m Just Ken podría ser nominada a un Óscar

Con el final de 2023 a solo unos días de distancia, ha llegado el momento de recordar lo mejor del último año. De esta forma, muchos esperan con ansias información relacionada con las nominaciones a la siguiente premiación de los Óscar. Si bien la lista de nominados final aún no está disponible, el día de hoy se ha revelado a 15 competidores que bien podrían formar parte de la próxima ceremonia de la Academia.

En total, 95 canciones fueron sometidas para la categoría de Mejor Canción Original en la Ceremonia 94 de los Premios Óscar. De estas, 15 han sido seleccionadas como posibles candidatos. Además de la ausencia de Peaches de Super Mario Bros., aquí podemos ver I’m Just Ken de Barbie, canción que bien podría ganar este galardón. Esta es la lista completa:

–It Never Went Away de American Symphony.

–Dear Alien (Who Art In Heaven) de Asteroid City.

–Dance The Night de Barbie.

–I’m Just Ken de Barbie.

–What Was I Made For? de Barbie.

–Keep It Movin de The Color Purple.

–Superpower (I) de The Color Purple.

–The Fire Inside de Flamin’ Hot.

–High Life de Flora and Son.

–Meet In The Middle de Flora and Son.

–Can’t Catch Me Now de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes.

-Wahzhazhe (A Song For My People) de Killers of the Flower Moon.

–Quiet Eyes de Past Lives.

–Road To Freedom de Rustin.

–Am I Dreaming de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Como pueden ver, Barbie bien podría tener tres representantes en esta categoría. Junto a esto, destaca Am I Dreaming de Spider-Man Across the Spider-Verse. Como ya lo mencionamos, esta es solo una lista preliminar, y no será sino hasta los primeros meses de 2024 que se den a conocer a todos los nominados a los Premios Óscar. Solo nos queda esperar para ver qué sucede. En temas relacionados, una secuela de Barbie podría estar en camino. De igual forma, así se ve la versión pirata de Rusia de Barbie.

Nota del Editor:

I’m Just Ken es una canción divertida, y si bien What Was I Made For? por parte de Billie Elish podría ser la seleccionada para competir y posible ganadora de esta categoría, espacio que este honor sea para Ryan Gosling. Es todo menos serio y una antítesis de lo que usualmente vemos en esta ceremonia.

Vía: Comicbook