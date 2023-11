¿Margot Robbie quiere hacer la secuela de Barbie?

Este año ha llegado una película para sorprender a todo el mundo, y esa es ni más ni menos que Barbie, adaptación live action de la muñeca de Mattel que cuenta con un giro inesperado, y la cual a la vez no va dirigida al público infantil como tal vez se pensaba en el inicio. Con el éxito generado en las taquillas, la gente esta eufórica por ver algún tipo de secuela, pero parece que la estrella que hizo el papel principal, Margot Robbie, no está tan convencida con la idea.

Hace poco tiempo la actriz ha concedido una entrevista a los medios, y durante la sesión de preguntas se le ha preguntado si tiene planes de llevar a cabo esta tan pedida segunda parte, a lo cual menciona que no se tiene algún plan para que eso se vuelva una realidad. De hecho, ha mencionado que todo el equipo está contento con el resultado de la cinta estrenada hace meses, por lo que realmente no es necesario que tenga expansiones a futuro, pues se puede considerar como conclusiva.

Aquí lo mencionado por Margot:

Creo que pusimos todo nuestro esfuerzo en esta película. No la hicimos para que se convirtiera en una trilogía ni nada así. Greta lo dio todo en esta película, así que no puedo imaginar qué sería lo siguiente. Yo diría que lo más importante para mí es que las películas originales aún pueden ser grandes éxitos en taquilla. No es necesario que sea una secuela, una precuela o un remake para que triunfe. Puede ser algo totalmente original. Todavía se le puede dar un gran presupuesto a algo así. Solo porque haya una protagonista femenina no significa que no vaya a triunfar en todas partes, una idea equivocada que mucha gente todavía tiene. Así que es muy importante que a Barbie le fuera bien. Además de ser agradable, era muy importante que le fuera bien para que, en el futuro, la gente tenga otras ideas originales a las que se les dé el presupuesto para realizarlas adecuadamente.

Con todas estas declaraciones, es lógico que al menos para Margot Robbie una secuela no tiene razón de ser, y que si bien Warner y Mattel tuvieran intenciones de lanzar algo más a futuro, es posible que hasta la actuación estelar cambie a otra persona, al menos que el guión le parezca lo suficientemente convincente. Pues recordemos de forma reciente, que Tim Allen no quería salir en Toy Story 5 pero Disney al final logró sumarlo al equipo.

Recuerda que Barbie está disponible en plataformas de streaming.

Vía: Associated Press

Nota del editor: No he visto la película, por lo que no tendría mucho que opinar sobre esto. Pero si Warner ha visto que cayeron millones de billetes por esta cinta, es obvio que harán la segunda parte a como dé lugar, incluso si los protagonistas y directora no están de acuerdo con participar, al fin y al cabo, todos somos reemplazables.