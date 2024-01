¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te seguimos contando de todas las filtraciones relacionadas al Nintendo Switch 2. Además, te tenemos impresiones finales de Prince of Persia: The Lost Crown y de The Last of Us: Part II Remastered.