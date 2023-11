¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos todo sobre el anuncio de los nominados a The Game Awards 2023, la confirmación de The Last of Us: Part II Remastered y muchas más noticias. Además, te tenemos impresiones finales de Super Mario RPG y de Persona 5 Tactica. Ponte cómo porque se puso muy bueno el programa.