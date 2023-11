Guillermo del Toro y Christopher Nolan hablan de la media física

De forma reciente Christopher Nolan ha recomendado a los fanáticos del cine que deberían de comprar el Blu Ray su última producción salida en cine, es decir, Oppenheimer, pues al llegar a los servicios de streaming lo ha considerado como algo que se va a perder en cuestión de días. Tras eso ha entrado la pregunta del tema de preservación, algo que lo que dice el director que deberíamos tenerle miedo hasta cierto punto.

De hecho, otro director reconocido del medio de Hollywood, Guillermo del Toro, afirmó estar de acuerdo con este punto de vista, dando a conocer esto mediante publicaciones en las redes sociales.

Physical media is almost a Fahrenheit 451 (where people memorized entire books and thus became the book they loved) level of responsibility. If you own a great 4K HD, Blu-ray, DVD etc etc of a film or films you love… you are the custodian of those films for generations to… https://t.co/ETGUNhKNoL

— Guillermo del Toro (@RealGDT) November 20, 2023