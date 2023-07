Christian Bale probablemente no volverá a interpretar a Batman después de “Batman Begins“, “The Dark Knight” y “The Dark Knight Rises“. El actor ganador del Oscar le dijo a ScreenRant el verano pasado que solo interpretaría a Batman por cuarta vez si Christopher Nolan dirigía, pero Nolan no parece estar interesado en regresar al género de los cómics. El YouTuber HugoDécrypte le preguntó directamente a Nolan si haría “otra película de superhéroes”. Nolan respondió de manera contundente: “No”.

La pregunta surgió durante una ronda rápida de preguntas en la que HugoDécrypte también preguntó al director de “Oppenheimer” si “podría hacer una serie de televisión algún día”. Nolan también respondió “no”. El director no fue tan definitivo cuando le preguntaron si le gustaría dirigir una película de “Star Wars“. Nolan decidió no dar una respuesta. Bale dijo en junio de 2022 cuando le preguntaron sobre volver a interpretar su papel como Batman:

“Nadie me lo ha mencionado. Nadie me lo ha propuesto. A veces la gente me dice: ‘Oh, escuché que te ofrecieron todo esto’. Y yo pienso: ‘Eso es noticia para mí. Nadie me lo ha dicho nunca'”. “Tenía un pacto con Chris Nolan“, agregó Bale en ese momento. “Dijimos: ‘Oye, vamos a hacer tres películas, si tenemos la suerte de lograrlo. Y luego, dejemos de hacerlo. No nos quedemos por mucho tiempo’. En mi mente, sería algo si Chris Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: ‘Sabes qué, tengo otra historia que contar’. Y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría dentro”.

Hacer otra película de Batman requeriría que Nolan regresara a Warner Bros., que posee los derechos del superhéroe de DC. Warner Bros. fue el hogar de estudio de Nolan durante más de una década, hasta que se fue después de su polémico estreno de “Tenet” durante la pandemia de COVID y su decisión de estrenar todas sus películas de 2021 en cines y en HBO Max el mismo día. Nolan se pasó a Universal para su próximo drama de bomba atómica, “Oppenheimer“.

En una entrevista reciente con The Telegraph, Nolan se lamentó de que los estudios de Hollywood no entiendan la esencia del cine. En su opinión, los estudios confunden el cine con la trama y no con sus elementos audiovisuales.

“Ya sea por razones presupuestarias o de control, los estudios ahora ven un guion como una serie de eventos y dicen: ‘Esto es lo esencial de la película’. Y eso está completamente en desacuerdo con cómo se desarrolló el cine, desde que los hermanos Lumière mostraron el tren entrando en la estación, como una experiencia audiovisual pura”, dijo Nolan. “Pero es una falacia muy popular, a veces también entre los críticos, que lo único que importa es la escala de la historia que se cuenta”.

“La gente te dirá que el éxito de ‘Star Wars‘ no tuvo nada que ver con sus efectos visuales, y que todo se debió a su gran historia”, continuó Nolan. “Pero, quiero decir, claramente eso no es cierto. Es ciertamente una gran historia, pero también es una experiencia visual y sonora increíble. Así que esta negación deliberada de lo que realmente son las películas se ha arraigado. La gente dirá: ‘¿Por qué tendrías que ver algo como ‘Aftersun‘ en la pantalla grande?’ Pero, por supuesto que tienes que hacerlo. También se reproduce maravillosamente en la televisión, pero ese no es el punto”.

“Oppenheimer” de Nolan se estrena en los cines mexicanos el 20 de julio y el 21 de julio en Estados Unidos.

Vía: Variety

Nota del editor: No es una gran pérdida, la verdad es que cuando ví las películas de Batman de Nolan pensé que eran las mejores, después revisité las de Tim Burton y creo que Burton hizo un trabajo increíble y mejor.