Christopher Nolan explica el final de Inception

13 años después del estreno de Inception, el director Christopher Nolan finalmente explica el verdadero significado y su intención del final ambiguo. Muchas de las películas de Nolan son desconcertantes a su manera única, pero tal vez ninguna más que Inception, su película sobre un robo que tiene lugar en múltiples niveles de sueños.

La película termina famosamente con Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, aparentemente reunido con su familia, pero no está claro si está sucediendo realmente o si todo está ocurriendo dentro de un sueño. Ahora, Nolan ha aclarado su enfoque del final ambiguo de Inception en una entrevista con Wired.

Si bien no revela si Cobb está soñando o no, el director revela que, para él, eso puede no ser importante en última instancia en relación con el viaje emocional del personaje. A continuación se muestra el comentario completo de Nolan cuando se le pregunta si el final de Inception es optimista:

“Quiero decir, el final de Inception, es exactamente eso. Hay una visión nihilista de ese final, ¿verdad? Pero también, él ha seguido adelante y está con sus hijos. La ambigüedad no es una ambigüedad emocional. Es una ambigüedad intelectual para la audiencia”.

Cuando el público conoce por primera vez al héroe interpretado por DiCaprio en Inception, es un hombre separado de sus hijos, incapaz de regresar a ellos porque es buscado por su participación en la muerte de su esposa. No solo es buscado por fuerzas externas, sino que su mente también está envenenada por la culpa.

Para convencer a su esposa, Mal (Marion Cotillard), de abandonar la vida que habían construido para sí mismos en el limbo (esencialmente un paisaje de sueños subconscientes infinito), Cobb le inculcó la idea en su mente de que su mundo no era real. Si bien tiene éxito en hacer que Mal abandone el limbo, la idea que plantó en su mente se aferra tan fuertemente que ella termina suicidándose en la vida real para escapar de una existencia que cree que aún es un sueño. Cobb lleva esta culpa consigo a lo largo de la película, lo cual se complica aún más por el hecho de que cuando sueña con sus hijos, no puede ver sus rostros, un recordatorio inquietante de cómo los ha abandonado.

Después de llevar a cabo un complejo robo de sueños en múltiples capas, ser “renacido” en el limbo y ser absuelto de su situación legal, Cobb finalmente regresa a casa con sus hijos. Inception termina con su viaje emocional completo. Es libre de vivir su vida con sus hijos, no solo absuelto de sus problemas legales, sino también de los pensamientos y la culpa que lo atormentaron durante tanto tiempo. Es posible que esté soñando al final de Inception (aunque hay pistas que sugieren que no lo está), pero en última instancia aparta la mirada de su tótem giratorio porque ahora ha encontrado la paz.

Vía: Screen Rant