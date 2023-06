E3 2024 y 2025 habrían sido cancelados

Desde que llegó la pandemia, los eventos de videojuegos se han visto en un debacle que aún no ha sido repuesto, aún así hay empresas que han salido adelante como los organizadores de TGS y Gamescom. Sin embargo, parece que E3 no ha podido levantarse, y ahora se dan a conocer pistas que indican una extinción que aún no está del todo confirmada.

Hace algunos minutos, la Junta de Comisionados de Turismo de la Ciudad de Los Ángeles publicó información sobre las ventas de convenciones en el área e incluyó una breve nota que menciona que E3 2024 y 2025 están cancelados. Y si bien sus organizadores aún no confirman nada, con lo pasado este mismo año ya no sería una sorpresa tan grande.

E3 cancelled for 2024 & 2025, according to Los Angeles City Tourism Board of Commissioners https://t.co/LnbkMnDymNhttps://t.co/osyf1Q6DsN pic.twitter.com/37LeLZN8JR — Wario64 (@Wario64) June 22, 2023

Al parecer, con la facilidad que es el poder hacer eventos propios, parece que muchas compañías y grandes publishers de la industria ya no están interesados en participar en esta feria de Los Ángeles. Muestra de ello es que Sony desde el 2018 se salió por completo, luego le siguieron Electronic Arts y hasta Xbox, con transmisiones propias.

No está de más recordar, que en este 2023 Nintendo dio a conocer que no iban a estar participando en el evento, y esto pudo haber llevado a que la ESA cancelara la exhibición, dado que era el último publisher importante por salirse de la fiesta. Todo augura que será algo definitivo la suspensión de lo que en algún momento fuera lo más importante de la industria en cuanto a exposiciones.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Es triste que todo esto pase, aunque si ya todos se bajaron del barco entiendo que no se siga adelante. Eso sí, me hubiera gustado por lo menos una vez en mi vida.