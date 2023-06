Starfield iba a ser una exclusiva para PlayStation 5

Starfield, el próximo gran exclusivo de consola de Xbox de los creadores de Skyrim y Fallout, originalmente estaba planeado para lanzarse en PlayStation 5, según la Comisión Federal de Comercio (FTC). Los documentos recientemente publicados como parte de la acción legal de la FTC contra la adquisición planeada de Activision Blizzard por parte de Microsoft indican que antes de la adquisición de ZeniMax por parte de Microsoft por $7.5 mil millones, tanto Starfield como Redfall estaban planeados para ser lanzados en la consola rival de Sony, PS5.

Obviamente, eso cambió una vez que Microsoft anunció que adquiriría ZeniMax en 2020, y el acuerdo se finalizó en marzo de 2021. Starfield fue anunciado originalmente en 2018. El teaser de anuncio del juego no menciona en qué plataformas se lanzará el juego.

Los fanáticos han asumido desde hace tiempo que un nuevo juego importante de Bethesda Game Studios se habría lanzado en múltiples plataformas de no ser por la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft, dado que Skyrim y los juegos recientes de Fallout se lanzaron en las consolas tanto de Microsoft como de Sony en el pasado. La teoría de que Starfield estaba originalmente planeado para PS5 recibió más evidencia a principios de este año, cuando se reveló en una entrevista que el juego de vampiros Redfall, que se convirtió en un exclusivo de consola de Xbox, originalmente tenía una versión en desarrollo para PS5. Esa versión del juego fue abandonada después de la adquisición de Microsoft. Starfield está programado para ser lanzado en septiembre de este año.

Inicialmente, los líderes de Microsoft fueron vagos sobre si ciertos juegos serían exclusivos o no antes de que se finalizara el acuerdo con ZeniMax. Sin embargo, una vez cerrado el acuerdo, se anunció rápidamente que algunos juegos, incluidos los títulos futuros de Bethesda, serían exclusivos de Xbox y PC.

Ahora, la forma en que Microsoft maneja ZeniMax y hace que ciertos juegos sean exclusivos podría afectar la decisión final de la FTC, ya que la FTC está exponiendo su caso sobre por qué Microsoft no debería ser permitido adquirir Activision Blizzard. Aunque Microsoft ha insistido en que no tiene planes de hacer exclusivos los juegos de Activision como Call of Duty en el corto plazo, la FTC afirma que

“las acciones de Microsoft después de su adquisición de ZeniMax en 2021 hablan más fuerte que las palabras de los Demandados”.

Por otro lado, Microsoft ha señalado cómo manejó la adquisición del desarrollador de Minecraft, Mojang, como evidencia de que tiene un historial de mantener juegos enormemente populares disponibles en múltiples plataformas. También ha buscado hacer acuerdos con empresas como Nintendo y Sony para garantizar el acceso a los títulos de Call of Duty durante la próxima década, un acuerdo que Sony ha rechazado hasta ahora.

La FTC anunció en diciembre que presentaría una demanda para bloquear la compra de $69 mil millones de Activision Blizzard por parte de Microsoft. La semana pasada, un tribunal federal emitió una orden de restricción temporal solicitada por la FTC, lo que efectivamente bloquea el acuerdo por el momento.

El caso se llevará a juicio esta semana, ya que la FTC intenta obtener una medida cautelar preliminar contra la fusión que resultaría en la suspensión del acuerdo mientras la FTC lo revisa. Una medida cautelar preliminar probablemente significaría que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft no se finalizaría antes del 18 de julio, después de lo cual ambas partes tendrían que renegociar. Si no se llega a un nuevo acuerdo, Microsoft deberá pagar una tarifa de “ruptura” de $3 mil millones a Activision Blizzard.

Vía: Gamespot

Nota del editor: De verdad tengo dudas acerca de cómo se supone que se deben manejar las exclusivas de ahora en adelante. ¿Terminará todo esto en una decisión en la que únicamente los juegos exclusivamente first party pueden ser exclusivos? Y si esto sucede, seguro alguien encontrará la manera de darle la vuelta a las regulaciones.