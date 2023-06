Phil Spencer asegura que Microsoft hará dinero con Starfield

¿Cómo se puede hacer rentable un juego masivo y costoso como Starfield, que ha estado en desarrollo con cientos de desarrolladores y artistas, al lanzarlo en un servicio de suscripción como Game Pass? Para explicarlo, Phil Spencer echó la vista atrás en la historia del desarrollo de juegos mientras hablaba en el programa nocturno de Giant Bomb.

Spencer utilizó Halo 2 como ejemplo en este caso.

“Digamos que vamos a lanzar Halo 2“, dijo Spencer. “Y no lo estamos lanzando en Nintendo, no lo estamos lanzando en Sony. Nadie me preguntó nunca, ¿cómo funciona la [ganancia y pérdida] de este juego cuando no lo estás vendiendo en todas partes donde puedes venderlo?”

Con eso en mente, Spencer explicó la idea básica.

“Lo que solías hacer en las consolas antiguas era preguntarte cuántas consolas vas a vender cuando se lance Halo 2, cuánto tiempo permanecerán esos jugadores en la plataforma, cuántos juegos comprarán y si es más rentable mantener el juego exclusivo para tu plataforma”, explicó Spencer.

“Cuando pienso en Game Pass, definitivamente vamos a ganar dinero con Starfield, toquemos madera, ese es el plan. Y vamos a hacer crecer Game Pass, y Xbox será una plataforma mejor tanto en PC como en consola”, continuó Spencer. “Para nosotros, se trata de ampliar el alcance de nuestra plataforma, y creemos que juegos importantes como Starfield serán catalizadores para el crecimiento de Game Pass en muchas plataformas diferentes”.

Starfield, el próximo juego del estudio Bethesda Studios, conocido por Skyrim, fue el centro de atención en la presentación de Xbox de Microsoft esta semana. Se ejecutará a 30 fps en Xbox Series X|S, y si juegas en PC, deberás instalar los 125 GB del juego en una unidad SSD para poder jugarlo. Lo más importante, sin embargo, es que Microsoft afirma que Starfield tendrá menos errores que cualquier otro juego de Bethesda hasta la fecha, incluso si se lanzara ahora mismo. Pero no se lanzará en este momento, tendremos que esperar hasta el 6 de septiembre para el lanzamiento de Starfield (o unos días antes si compras una de las ediciones más caras).

Vía: Gamespot

Nota del editor: Sinceramente siempre me he preguntado cómo hace dinero un juego con Game Pass, pero entiendo que si tienes muchos juegos buenos en la plataforma, va a haber más suscriptores. Yo mismo estoy considerando comprar un Xbox Series X, aunque prácticamente podré jugar todos los títulos en la PC. Pero lo que es seguro es que me suscribiré a Game Pass cuando se avecinen los lanzamientos de otoño.