Review – Park Beyond

Durante este año Bandai Namco se ha visto un poco modesta en cuanto juegos de gran presupuesto, dado que hasta este momento se han lanzado producciones de anime y también algunos remasters como el de We Love Katamari. Parece que esta tendencia va a seguir por un par de meses más, y creo que dentro este grupo de juegos chicos está Park Beyond. Para quienes no hayan oído hablar sobre dicho título, este es una especie de simulador en el que al igual que otras franquicias como Roller Coaster Tycoon, tenemos que crear nuestro propio parque diversiones. Ya saben, algo tipo gestión en donde no solo importa poner montañas rusas, sino también checar la parte financiera para no caer en la bancarrota. Este juego tuvo un par de aplazamientos, o más bien, no una certeza en cuanto a fecha de lanzamiento, pero después de un par de betas cerradas al fin se ha lanzado en las diferentes plataformas. Y eso nos lleva a que nos han otorgado una copia de análisis, esto con el fin de dar a conocer a la comunidad de Atomix si vale la pena o no el adquirirlo.

Lo mejor, es que este texto no va dirigido totalmente a quienes ya están acostumbrados a jugar este tipo de experiencias, sino también para las personas que nunca en su vida han tocado un simulador. Que no está de más decir, se tiene que tener un ligero interés por la creación para así disfrutarlo de una manera más certera. De igual manera, la crítica la ha hecho un editor que tal vez no es el más fanático de estos juegos, pero que de alguna manera tiene interés de dar una vuelta por esta propuesta que llega después de la ausencia del género, concretamente con la construcción de parque de atracciones. Así que si hay algunos detalles que se hayan dejado por pasar, no estaría de más dejar un comentario. De igual forma, la reseña se enfocará en analizar los puntos básicos del juego, esto hablando claramente de las herramientas que se están usando para hacer de esto una aventura más llevadera. Sobre todo, si cuenta con elementos de calidad de vida en comparación a otros proyectos, ya que los títulos de gestión si toman su tiempo debido a la meta que se busca alcanzar de alguna manera.

Con todo esto sobre la mesa, es momento de empezar una nueva Atomix Review de este juego, así que toma tus herramientas de construcción, tu creatividad y también ganas de crear un mundo de ensueño para visitantes dispuestos a pagar por la experiencia. Park Beyond nos espera para crear el parque de diversiones que le creará a la gente ese sentimiento de querer volver con gusto.

Todo constructor se forma con explicaciones

Lo primero que se nos impone en Park Beyond el ensamblaje de los juegos mecánicos, con una guía asistida que nos permite montar curvas, ascensos, descensos y hasta giros en bucle para el deleite de los asistentes. Eso sí, hay ciertas restricciones por temas de físicas y también velocidad, justo para eso se utilizan las vueltas de prueba y error, mismas que se pueden configurar en perspectiva de primera persona.

Un detalle, es que jugarlo con control puede ser una experiencia un tanto complicada, dado que como está planeado más para las computadoras, en ocasiones el cursor se puede ir un poco lejos, más cuando se quieren agregar detalles milimétricos en las montañas rusas. Por su parte, la pantalla y sus elementos pueden ser abrumadores, dado que hay bastantes que nos tenemos que aprender., hay arriba, abajo, izquierda y derecha.

En sí, lo primero que completamos es el poder crear una montaña rusa funcional, la cual sirve durante los lanzamientos de prueba antes mencionado. Eso ha seguido con dos misiones más en forma, pues ahora teníamos que crear un parque de diversiones hecho y derecho, no solo incluyendo coasters, sino también negocios, contratar personal de salubridad, animadores y el mantenimiento de los aparatos.

Entre los establecimientos que podemos elaborar están los puestos de comida, bebida, dulces, helado y más, mismos de los cuales podemos asignar el dinero que queremos cobrar por cada producto. Al inicio el precio podría tener algunas pérdidas en cuanto a inversión de dinero, pero conforme el parque se haga de más prestigio seremos libres de aumentar el costo, incluso en los baños que inicialmente pueden estar abiertos de forma gratuita.

Gestionar el dinero es importante

Hablando de dinero, nos van a dan un capital que debemos gestionar de manera inteligente, se pueden tener faltantes, pero como ya dijimos, conforme subamos de nivel ahora empezaremos a tener ganancias. Claro, no es un proceso corto, pero con el acelerador de tiempo que tenemos a un costado las cosas pueden ser más llevaderas.

Claro, los juegos mecánicos no son solo las montañas rusas, pues también es posible agregar desde los clásicos barcos piratas que se mueven como péndulos, los carros chocones, torres que suben a altas velocidades y muchos más. Cada uno tomará la atención de diferentes tipos de público, eso dependiendo en qué queremos enfocar el parque.

Algo que también se debe tomar en cuenta, es justamente el crear los caminos de manera distribuida, oséa que los elementos deben estar conectados por banquetas pavimentadas que podemos ir haciendo, pero tampoco que cada atracción o tienda esté pegada la una a la otra. Así que hay que saber cómo separar de forma coherente.

También hay que considerar la parte de personal trabajador, pues debemos contratar desde quienes animan a la gente, hasta los empleados que se encargan de mantener el parque limpio. Se les tiene que pagar un salario mensual, pero a cambio harán que el mantenimiento del lugar haga que llegue más gente, y por ende, las ganancias serán mayores.

Por su parte, es necesario incluir cosas básicas como los baños públicos, ya que los visitantes tendrán que visitarlo por haber consumido muchos alimentos o marearse en los propios juegos. A su vez, también se puede construir la sala de descanso de empleados, esto para que se tomen un minuto de exceso y puedan seguir sus labores sin la moral por los suelos.

Claro, en caso de que alguna atracción no esté sirviendo lo podemos saber gracias al menú de calor y la tableta de ganancias mensuales, y eso se traduce a que será lo mejor cerrarlo. Y es que el game over de este título se hará presente cuando pasen cierta cantidad de meses y aún no hayamos tenido ganancias, llevándonos así a la quiebra y cierre del parque que hayamos iniciado de cero.

Cumplir requisitos que nos harán crecer

Algo que también llama la atención, es justamente la capacidad de hacer crecer el terreno poco a poco, pues podemos retirar elementos de la naturaleza como rocas y hasta arbustos para seguir expandiendo nuestro emporio. Eso sí, hay algunas limitaciones de espacio, pero al final se pueden ir remplazando atracciones por nuevas.

Vale la pena mencionar, que las propias atracciones y tiendas pueden tener una subida de nivel, y eso se logra al conseguir aumentar la barra de emoción que se encuentra en la parte superior. Los cambios se notan en cuanto a lo estético, la expansión de número de personas a bordo del juego o adición de productos en tiendas.

Por otro lado, es necesario tener en mente la opinión de las personas, pues en cada atracción nos comentan o que el precio está muy caro o que tal vez no es tan divertido como estaban pensando. Eso lo podemos saber desde la parte de gestión y estrategia, eso para cambiar nuestra tendencia en cuanto a suvenires y que así se vayan con una sonrisa.

Al principio puede parecer un juego complicado de abordar, pero los tutoriales que se nos dan están bastante claros. Como dije, es medianamente sencillo de aprender todo, pero hay que estar al pendiente de las conversaciones para no perderse de algún detalle esencial o elemento que no se repita a lo largo del gameplay.

Hay que saber para quién va dirigido el parque

Algo que también se debe tener en consideración es el factor de a quién va dirigido el parque, pues se puede enfocar en familias, adolescentes y adultos, y dependiendo del público al que queremos abordar es la colocación de los diferentes atracciones, tiendas y puestos de comida. Eso se puede ver en el menú principal de este juego.

El tratar de hacer un equilibrio no suele resultar en buenas ganancias, por lo que sí o sí como jugadores nos debemos enfocar en una sola comunidad, pero tampoco dejar increíblemente de lado a los demás. Podríamos decir que se puede dividir en 70 y 30. Esto con el fin de que las pérdidas se remuneren al poco tiempo de haber iniciado el parque.

Lo mejor, es que no nos vamos a limitar a plantillas de parques simplonas y genéricas, dado que hay muchas temáticas a elegir, entre ello lo conocido, algo de vaqueros, la ciencia ficción, carnaval y mucho más. Incluso, para quienes hayan comprado la edición de lujo, hay contenido DLC que trae ni más ni menos que a Pac-Man a la ecuación.

En cuanto a la parte gráfica del videojuego, puedo decir que luce de forma decente, sobre todo por el asunto de que se está utilizando el Unreal Engine cuatro para llevar estos mundos de ensueño a la realidad.

Un precio de entrada que se debe considerar

En conclusión, Park Beyond es un simulador bastante decente de gestión de parques de diversiones, pues a quienes sean partidarios de este tipo de títulos les va a encantar la creatividad con la que se puede elaborar uno de estos centros tematizados de cero. Aunque para quienes se sumen por primera vez, podría ser un poco complicado de abordar en un inicio.

Cuenta con diferentes retos como la campaña, la cual puede servir con el tutorial perfecto para que el jugador aprenda todos los principios de la creación. Eso sí, las últimas misiones pueden poner a prueba la paciencia de algunos, puesto que hay ciertos toques contrareloj que hace de la experiencia algo mucho más de pensarse.

No soy tan dan de este tipo de juegos, y la verdad no sé si recomendarlo a personas que recién vayan a entrar a este género. Por otro lado, quienes ya tengan un rato en esto, es evidente que no pueden perderse la oportunidad de seguir apoyando a estas creaciones, esto con el fin de que sigan lanzando más proyectos al mercado.

Recuerda que ya está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.