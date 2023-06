Fans piensan que la voz de Mario suena diferente en Super Mario Bros. Wonder

El día de ayer se celebró un nuevo Nintendo Direct, mismo que estuvo lleno de sorpresas interesantes como Detective Pikachu Returns, Super Mario RPG y Super Mario Bros. Wonder. Este último videojuego es el que ha causado mayor expectativa por parte de los fans, tanto que incluso piensan que la voz del protagonista suena algo diferente.

Mediante las redes sociales, los seguidores compartieron un clip extraído de la versión japonesa del tráiler del juego en cuestión, tomando un fragmento del mismo en el que Mario dice una frase en particular. Tras esto se abrió el debate sobre si Nintendo ha despedido al actor de voz del fontanero, Charles Martinet, algo que hasta ahora no está confirmado.

Esto también lo habrían notado en el trailer de WarioWare: Move It!, concretamente en algunos de los mini juegos y también en las voces que hace este personaje. No está de más recordar que Martinet hace también la voz de Wario, Luigi y Waluigi.

listen to how he sounds in the Japanese direct: pic.twitter.com/eMFxpJUmzi

— ✨kypello✨ (@kypelloStuff) June 21, 2023